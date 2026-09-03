Volver | La Tecla Informe Especial 3 de septiembre de 2026 HASTA EL CUELLO

Por Simón Reyna

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Basura y deudas a cielo abierto

Con el basural bajo la lupa y una deuda de $3.500 millones que llegará a $8.500, la gestión de Cecilio Salazar enfrenta una crisis que amenaza hipotecar al municipio de San Pedro por casi una década

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