Basura y deudas a cielo abierto

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Si morosidad y tasas usureras son tendencia, Cecilio Salazar decidió no quedar fuera de la moda: el municipio de San Pedro se subió a la ola, tiene una deuda millonaria con la empresa recolectora de basura y prepara un controvertido convenio para saldar su deuda por 3.600 millones de pesos con la empresa Ashira S.A., mediáticamente asociada a la familia Moyano. El acuerdo prevé pagar lo adeudado en 90 cuotas, pero el costo financiero llevaría el desembolso total a cerca de $8.500 millones hacia 2033.
El convenio ingresó al Concejo Deliberante en medio de una situación financiera compleja para la comuna. La propuesta contempla reconocer la deuda acumulada con la empresa recolectora y establecer un plan de pago a nueve años, con cuotas de alrededor de $90 millones. El principal cuestionamiento de la oposición es el costo del acuerdo. Plantean que el municipio tiene dificultades para afrontar sus obligaciones corrientes, por lo que consideran “inviable” comprometer recursos bajo estas condiciones. Otro de los puntos que genera dudas es la posibilidad de utilizar un inmueble municipal para cancelar parte de la obligación. Ashira habría puesto el ojo en un terreno perteneciente a un loteo en las inmediaciones del basural de La Tosquera.
En otro frente, el distrito enfrenta una investigación de la Justicia Federal vinculada al funcionamiento del basural. La Policía Federal allanó dependencias municipales y de la empresa, además de relevar el predio y tomar muestras de suelo para determinar si hay contaminación.
Así, el acuerdo con Ashira abre un nuevo frente para la gestión de Salazar: deberá definir cómo afrontar una deuda millonaria y, al mismo tiempo, explicar por qué dieron el sí ante un esquema que duplica el monto que originalmente se busca cancelar. La Tecla intentó establecer contacto con autoridades por distintas vías para conocer su posición sobre el convenio y la investigación judicial, pero no hubo respuesta.
Deuda Consolidada Ashira S.A.
MARTIN RIVAS - HCD Consoliodación Argentina “Estamos refinanciando el problema, no resolviéndolo”
El concejal Martín Rivas (Consolidación Argentina) cuestionó el convenio ingresado al Concejo Deliberante de San Pedro para refinanciar la deuda municipal con Ashira, que asciende a $3.666.410.927 al 31 de mayo de 2026. Según la letra chica, el acuerdo contempla 90 cuotas mensuales bajo sistema francés, con una tasa variable TAMAR + 3 puntos más IVA, e incluye una quita de $232 millones en intereses moratorios, condicionada al cumplimiento del convenio.
Rivas sostuvo que su bloque decidió no acompañar el acuerdo “a ciegas”, y reclamó al Ejecutivo información sobre la viabilidad financiera, contractual y patrimonial del compromiso. En particular, advirtió que el Municipio deberá afrontar simultáneamente las cuotas de la deuda refinanciada y el pago corriente del servicio. “El incumplimiento durante tres períodos consecutivos o seis alternados puede provocar la caducidad de los plazos y volver exigible el saldo restante”, afirmó. Pero el concejal puso el foco también en el problema estructural: “Si solamente refinanciamos $3.666 millones pero no corregimos las causas que produjeron esta situación, estamos refinanciando el problema, no resolviéndolo”.
En la misma línea, agregó: “No alcanza con refinanciar una deuda o resolver cada emergencia por separado. Tenemos que entender por qué llegamos hasta acá y planificar un sistema de residuos que San Pedro pueda sostener ambiental, operativa y económicamente en el tiempo".
En este contexto, Rivas planteó progresar hacia una gestión integral de residuos que incluya una solución para el basural y mencionó como horizonte un relleno ecológico. "La idea es poder analizar en un mismo ámbito la cuestión ambiental y sanitaria, el sistema de recolección y disposición final y su matriz económica y financiera, convocando también a trabajadores, organismos especializados, instituciones y equipos técnicos", expresó.
Aunque advirtió que sin “decisión política” será difícil avanzar en una estrategia a nivel local que ordene estructuralmente la disposición final y financiamiento.
JOAQUÍN GONZÁLEZ - HCD LLA 90 meses en el Veraz: deuda para el “gobierno que viene y el siguiente”
En medio de la discusión por la millonaria deuda que el municipio de San Pedro mantiene con Ashira, el concejal Joaquín González, de La Libertad Avanza cuestionó el convenio que impulsa el Ejecutivo de Cecilio Salazar y advirtió por el impacto que tendría sobre las próximas administraciones. Según explicó el edil, el acuerdo resulta “inviable” porque la comuna no tendría capacidad para afrontar las cuotas previstas. El convenio contempla el reconocimiento de la deuda y un esquema de pago de 90 cuotas de alrededor de $90 millones, con una tasa que, según González, podría hacer crecer significativamente el monto de las cuotas con el paso del tiempo.“Hoy no pueden pagar, por algo existe la deuda. Esto se fue agravando, se hizo una bola de nieve y ahora quieren asumir un convenio que puede terminar siendo mucho más difícil de afrontar”, sostuvo.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el acuerdo otorgaría a Ashira un título ejecutivo, lo que le permitiría reclamar judicialmente el cumplimiento de la obligación mediante un procedimiento más rápido. Para González, el municipio debería negociar en sentido contrario: “Si le vamos a dar un título ejecutivo, tenemos que generar que la deuda sea lo menor posible”. El concejal también planteó revisar el costo del contrato. Según detalló, actualmente ronda los $370 millones mensuales, de los cuales unos $120 millones corresponden a barrenderos, servicio que podría ser municipal. En relación al impacto en las gestiones venideras, González agrego: “Son 90 meses: afecta al gobierno que viene y parte del siguiente”. Por eso, consideró que el convenio “no tiene que ser aprobado”. El tratamiento continúa en el Concejo y los representantes de Ashira fueron convocados a la Comisión de Peticiones para exponer sobre el acuerdo. Actualmente, el convenio no encuentra consenso. Por el momento, el oficialismo no tiene asegurados los votos, uno de los motivos que causo la postergación de su tratamiento.