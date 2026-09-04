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GOLPE

Cerró Converse y ya son dos las fábricas que bajaron la persiana en Las Flores

La firma brasileña pasó de tener más de 300 trabajadores a conservar apenas nueve empleados administrativos. La textil Will Der había cerrado semanas atrás.

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El Parque Industrial de Las Flores atraviesa un nuevo golpe a su entramado productivo. En menos de un mes, dos empresas de peso dejaron de fabricar en la ciudad: primero fue la textil Will Der S.A., que cerró el 7 de agosto y despidió a 20 trabajadores, y ahora Coopershoes decidió finalizar su producción de calzado en Argentina.

La compañía brasileña, fundada en 1998 en Rio Grande do Sul, había desembarcado en Las Flores en 2008 con su primera planta fuera de Brasil. Con el crecimiento de los pedidos, se instaló en el Parque Industrial y amplió sus instalaciones. Llegó a producir para marcas como Converse All Star, Grimoldi y Pony.

El crecimiento de Coopershoes tuvo su punto de mayor exposición en 2011, cuando Cristina Fernández de Kirchner participó de la inauguración de una nueva nave de la empresa. Por entonces, la planta había pasado de producir 150.000 pares a 1,51 millones y había recibido un crédito del Bicentenario para ampliar sus instalaciones.

La salida, sin embargo, no implica por ahora el abandono definitivo de la planta. El responsable de Coopershoes en Argentina, Markus Heyden, resolvió mantener la estructura fabril y afrontar patentes e impuestos hasta 2027. 

Desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), Darío Coronel señaló que el deterioro comenzó a fines de 2023, cuando Coopershoes terminó ese año con 322 trabajadores. Los pedidos de Converse cayeron de 38.000 a 18.000 pares mensuales hasta desaparecer, mientras que también dejaron de llegar encargos de Grimoldi y Pony. El cierre se suma al de Will Der y deja a Las Flores, una ciudad de unos 27.000 habitantes, con un panorama cada vez más complejo para el empleo industrial.

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