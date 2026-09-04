Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de septiembre de 2026 GOLPE

Cerró Converse y ya son dos las fábricas que bajaron la persiana en Las Flores

La firma brasileña pasó de tener más de 300 trabajadores a conservar apenas nueve empleados administrativos. La textil Will Der había cerrado semanas atrás.

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