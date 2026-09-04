Volver | La Tecla Nacionales 4 de septiembre de 2026 TENSIÓN

Malvinas: los ingleses dicen que su ejército está listo y Cameron pide enviar refuerzos

El Reino Unido advirtió que está preparado para defender el país y “sus intereses”. Es por los anuncios del presidente argentino por cadena nacional. Cameron lo llamó “admirador de Thatcher”.

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