Malvinas: los ingleses dicen que su ejército está listo y Cameron pide enviar refuerzos

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El discurso del presidente de la Nación, Javier Milei, difundido anoche por cadena nacional generó hoy una dura reacción por parte del Reino Unido, que está en posesión de las islas Malvinas. Un vocero oficial de aquel país dijo que sus fuerzas armadas están “alertas las 24 horas” y listas para defender a la nación y “sus intereses”.
Además, el ex primer ministro británico, Boris Johnson, pidió enviar refuerzos al archipiélago austral, luego de que Milei anunciara medidas para apuntalar la soberanía argentina sobre las islas y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego (que, de hecho, ya se había iniciado y quedó paralizada).
“Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, dijo un vocero del primer ministro Andy Burnham, quien, según el portavoz, “apoya plenamente el deseo de los isleños de seguir siendo un territorio británico de ultramar”.
Por su parte, Johnson advirtió no cree “ni por un segundo” que Milei quiera enfrentarse al Reino Unido, porque es “un anglófilo” y “admirador de Thatcher”.
En efecto, el propio Milei expresó públicamente su admiración por Margaret Thatcher, quien era la primera ministra británica en el momento en que estalló la Guerra de Malvinas, en 1982.
No obstante, le pidió a Burnham que envíe refuerzos a las islas Malvinas, incluyendo aviones y buques.
Por su parte, Milei insistió en que sus reformas económicas le permiten al país “avanzar en el reclamo de soberanía” sobre el archipiélago.
Lo hizo durante un discurso que pronunció en la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Misiones.
“No voy a cambiar ni la política fiscal ni monetaria. Voy a seguir apretando la cantidad de dinero hasta derrotar a la inflación”, dijo allí el Presidente. Y subrayó que las inversiones que, según vaticinó, vendrán a los sectores de energía, minería, tecnología, siderurgia e infraestructura le permitirán al país “ser un jugador importante de manera geopolítica” y “avanzar en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas”.