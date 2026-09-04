Operaron de urgencia a Alejandro Stoessel

Alejandro Stoessel debió ser operado de urgencia en las últimas horas. Valer mencionar que el padre de Tini Stoessel, presentó un deterioro en su cuadro y los médicos le colocaron un stent.



Días atrás había concurrido a la guardia del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, después de volver de un viaje a Cariló con malestar. Así el realizador permaneció en observación junto a su hijo Francisco y recibió el alta, pero la evolución no fue favorable.La intervención se conoció este viernes.



El productor no estaba bien, el cuadro no mejoró y la colocación del stent buscó estabilizarlo. El episodio ocurre en medio de la tirante relación con su hija, marcada por la disputa en torno a la administración del patrimonio. Ese distanciamiento, según quienes siguen de cerca el caso, también lo afecta en lo anímico.



Stoessel arrastra una enfermedad de base que altera sus valores sanguíneos y le provoca molestias abdominales. Además, los médicos detectaron una arteria ensanchada de forma crónica, lo que reforzó los controles. Tras el stent, el próximo paso depende de cómo evolucionen los estudios.Por ahora, la prioridad es su recuperación. La operación de urgencia deja en segundo plano el ruido familiar y pone el foco en un cuadro que, esta vez, no dio espera.