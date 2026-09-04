PBA disuelve un fondo de infraestructura y mueve $47 mil millones a Vialidad
El Gobierno bonaerense avanzó con la disolución del PROMEI y adecuó el Presupuesto 2026 para transferir $47.223,8 millones a la Dirección de Vialidad. El fondo fiduciario dejará de operar y las obras que tenía a cargo continuarán bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
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La resolución establece que Vialidad será la encargada de continuar las obras que estaban bajo el PROMEI, mientras que los fondos remanentes del fideicomiso deberán pasar al Tesoro provincial una vez completada su liquidación. Además, la adecuación presupuestaria implica una ampliación neta de $47.223.838.978.
También se incorpora al Presupuesto 2026 un programa específico para regularizar la disolución de fondos fiduciarios y una actividad destinada al PROMEI, con Vialidad como organismo receptor de los recursos.
El movimiento se produce en el marco de la Ley de Presupuesto 2026, que ordenó la disolución y liquidación del Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. La normativa dispuso que el Ministerio de Infraestructura absorba sus tareas, obras en ejecución y operatorias.
A su vez, la resolución recuerda que la legislación provincial habilitó a destinar la recaudación del Impuesto al Servicio de Electricidad a planes de construcción, reparación, mantenimiento y mejora de la red vial provincial y otras obras de infraestructura asignadas por el Ministerio de Infraestructura.
La medida fue firmada por el ministro de Economía bonaerense, Pablo Julio López, y deberá ser comunicada a la Legislatura provincial.
Primeros pasos
En marzo, el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires aprobó el remanente operativo que conservará el Banco de la Provincia de Buenos Aires durante el proceso de liquidación de dos fondos fiduciarios destinados al financiamiento de infraestructura. La medida es sobre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE) y el Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires (PROMEI).
De acuerdo con la normativa, pese a la disolución de los fondos continuarán vigentes las obligaciones del fiduciario con el objetivo de asegurar todos los actos necesarios para completar el proceso de liquidación. En ese contexto, el Banco Provincia, en su carácter de fiduciario, deberá llevar adelante las acciones operativas, técnicas, financieras, administrativas y contables necesarias para concretar el cierre definitivo de ambos instrumentos, garantizando los principios de orden, transparencia y trazabilidad contable.
Para avanzar con ese proceso, el Poder Ejecutivo facultó al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con lo establecido en la ley. En ese marco, la cartera económica provincial y el Banco Provincia firmaron un Acta de Acuerdo que establece las acciones a implementar entre ambas jurisdicciones para llevar adelante la liquidación, la transferencia de activos y pasivos y el cierre de los fondos fiduciarios, además de las operatorias complementarias necesarias.
Según informó la entidad bancaria, el remanente operativo destinado a la liquidación del PROFIDE asciende a un total de 205.259.820,48 pesos. En tanto, el monto necesario para la liquidación del PROMEI fue fijado en 190.500.156,20 pesos.