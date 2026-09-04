Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de septiembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

PBA disuelve un fondo de infraestructura y mueve $47 mil millones a Vialidad

El Gobierno bonaerense avanzó con la disolución del PROMEI y adecuó el Presupuesto 2026 para transferir $47.223,8 millones a la Dirección de Vialidad. El fondo fiduciario dejará de operar y las obras que tenía a cargo continuarán bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

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