Granja Tres Arroyos: la Provincia ordenó reincorporar a 1200 trabajadores

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El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de la avícola Granja Tres Arroyos, por lo que 1200 empleados que habían sido despedidos deberán ser reincorporados a sus puestos de trabajo mientras se sustancia la negociación entre las partes.
La cartera laboral bonaerense, que conduce Walter Correa, intervino en el conflicto luego de que se produjeran despidos en la planta de la compañía en Capitán Sarmiento y se anunciaran otros en la de Pilar, en un lapso de dos días.
La medida será efectiva por 15 días hábiles, con la posibilidad de una prórroga de cinco días más, y supone la reincorporación “con el objetivo de garantizar la paz social y abrir una instancia de negociación entre las partes para avanzar hacia una solución al conflicto”, explicó el Ministerio.
“Los despidos afectan a 700 trabajadores de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de la planta de Pilar y 450 de la planta de Esteban Echeverría, alcanzando a un total de 1200 trabajadores”, precisa el comunicado oficial.
La conciliación obligatoria se dictó luego de una audiencia entre representantes de las empresas Granja Tres Arroyos y Wade y del Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA). También participaron el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción bonaerense, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado, y Alejandro Bonomo, en representación de la intendencia de Esteban Echeverría.
Además, se acordó la donación de 1000 cajones de pollo destinados a los trabajadores despedidos y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta, que será efectivizado durante la próxima semana, cuando tendrá lugar también la próxima audiencia.