Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de septiembre de 2026 CONFLICTO

Granja Tres Arroyos: la Provincia ordenó reincorporar a 1200 trabajadores

El Ministerio de Trabajo bonaerense intervino en la disputa: dictó la conciliación obligatoria y los empleados deberán ser reincorporados mientras se concreta la negociación.

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