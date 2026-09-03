Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de septiembre de 2026 CAMPO

La Justicia le puso plazo a un municipio y deberá informar lo que recauda con las tasas

La resolución del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Junín obliga al Municipio a entregar información sobre los recursos que pagan los productores y su utilización. El planteo había sido presentado por entidades agropecuarias del distrito.

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