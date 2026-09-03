La Justicia le puso plazo a un municipio y deberá informar lo que recauda con las tasas
La resolución del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Junín obliga al Municipio a entregar información sobre los recursos que pagan los productores y su utilización. El planteo había sido presentado por entidades agropecuarias del distrito.
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La discusión por el destino de los fondos que aportan los productores rurales sumó un nuevo capítulo en Rojas. La Justicia bonaerense ordenó al Municipio brindar información detallada sobre la recaudación de distintas tasas vinculadas a la actividad agropecuaria y explicar cómo se utilizan esos recursos.
La medida surgió a partir de una presentación realizada por la Sociedad Rural de Rojas, la filial local de la Federación Agraria Argentina y Coninagro, que recurrieron a los tribunales luego de no obtener respuestas ante un pedido de acceso a la información pública. Ahora, la comuna tendrá un plazo de 45 días para entregar la documentación requerida.
El fallo fue dictado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Junín, a cargo del juez Juan Atilio Bazzani, en el marco del expediente “Coninagro de Rojas y otros c/ Municipalidad de Rojas s/ amparo”. La representación legal de las entidades estuvo a cargo del abogado Pablo Abdon Torres Barthe.
Qué deberá informar el Municipio
El planteo apunta especialmente a conocer cuál es el volumen de recursos que ingresa a las arcas municipales a partir de las tasas que abonan los productores y cuál es el destino concreto de ese dinero.
Entre los conceptos alcanzados por el reclamo aparecen la tasa de conservación, reparación y mejorado de la red vial, además de los tributos vinculados con Seguridad e Higiene y el control de Marcas y Señales.
Las entidades agropecuarias buscan determinar si existe una correspondencia entre lo que se recauda mediante esos gravámenes y los servicios que deberían financiar. El eje de la controversia está puesto particularmente en el estado de los caminos rurales y en cuánto de los fondos obtenidos termina efectivamente destinado a su mantenimiento.
El reclamo adquiere especial relevancia en un distrito con una amplia extensión de caminos rurales. Según señalaron representantes del sector, Rojas cuenta con alrededor de 1.200 kilómetros de caminos, una infraestructura fundamental para el traslado de la producción y la conexión entre los establecimientos rurales y los centros urbanos.
Un reclamo que llegó a los tribunales
La disputa entre las entidades rurales y el Municipio no es nueva. Los productores vienen reclamando precisiones sobre la administración de los recursos y el nivel de inversión destinado a la conservación de la red vial.
En ese marco, la falta de respuesta oficial al pedido de información terminó derivando en la presentación judicial que ahora tuvo una respuesta favorable para las organizaciones del campo.
Uno de los dirigentes que se refirió a la cuestión fue Alberto del Solar Dorrego, vicepresidente de la Sociedad Rural de Rojas, quien recordó que en otro momento los propios productores tuvieron participación en la administración de los fondos destinados a los caminos.
El fallo vuelve a poner bajo la lupa el manejo de las tasas municipales que recaen sobre el sector agropecuario y abre un nuevo escenario para la administración de Rojas, que deberá transparentar cuánto dinero obtiene a través de esos conceptos y cuál es el destino que finalmente tienen los recursos.
La resolución judicial, además, instala una discusión que atraviesa a distintos municipios bonaerenses: qué relación existe entre las tasas que pagan los productores y las prestaciones concretas que reciben a cambio, particularmente en materia de infraestructura y mantenimiento de los caminos rurales.