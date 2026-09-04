Tras el discurso de Milei, libertarios buscan apoyo a los proyectos por Malvinas
Tanto en la Legislatura como en los concejos deliberante, el espacio violeta presentará iniciativas en respaldo al último mensaje que brindó el presidente por cadena nacional y los proyectos que enviará al Congreso para fortalecer el reclamo argentino por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur.
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El mensaje de Javier Milei por cadena nacional generó mucho revuelo en todo el país y en la Provincia buscarán adhesiones. Ante esta situación, legisladores provinciales y concejales de La Libertad Avanza se preparan para presentar proyectos de apoyo ante las medidas que presentó el gobierno nacional.
Las mismas constan en medidas en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas y el cuidado de los mares del Atlántico Sur. En esa línea, el presidente de la Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, afirmó que llevarán la propuesta presidencial “a cada rincón de la Provincia”.
“Malvinas es una causa nacional y, por eso, también tiene que expresarse en cada rincón de la provincia de Buenos Aires. Desde La Libertad Avanza vamos a presentar proyectos en toda la Provincia y en los concejos deliberantes para respaldar el reclamo y las medidas impulsadas por Javier Milei”, explicó el diputado nacional.
También sostuvo que las decisiones del Presidente en política exterior “volvieron a ubicar a la Argentina en una posición estratégica en el mundo. Hoy empezamos a ver los resultados”. “Las mejoras macroeconómicas y la coordinación entre Defensa, Economía, Cancillería e Inteligencia es lo que hacen todos los países serios del mundo para proteger realmente su soberanía. Dejamos atrás la lógica de armar relatos con empresas que fueron deficitarias y nos dejaron un Estado quebrado y la gente empobrecida”, agregó Pareja.
En cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció modificaciones en la Ley 26.659, sancionada en 2011 e impulsada por Pino Solanas, donde se buscará endurecer las sanciones contra empresas que operan en las Islas Malvinas sin autorización argentina. A su vez, anunció la continuidad de la obra de la Base Naval Integrada en Ushuaia.
En esa línea, Pareja sentenció que en la provincia de Buenos Aires “conocemos bien lo que pasa cuando la política deja de pensar estratégicamente, cuando la economía se somete al populismo y se deterioran las instituciones de seguridad: quienes terminan pagando las consecuencias son los bonaerenses”.
Las Islas Malvinas son argentinas. Por historia, por derecho y por mandato constitucional.
Hoy el Presidente @JMilei en una Cadena Nacional histórica, volvió a poner la soberanía sobre nuestras Islas en el lugar que corresponde: como una causa nacional, sin especulaciones ni…
“Por eso este llamado también interpela a la dirigencia provincial. El Presidente convocó a todo el arco político a dejar las diferencias de lado en una causa que está por encima de cualquier partido. Esperamos que esta vez dejen de tirar piedras y empiecen a construir,s aunque ya hayan dado señales de lo contrario”, concluyó el presidente del partido a nivel provincial.
Por su parte, el titular del bloque del Senado, Carlos Curestis, refirió: “Las palabras del presidente vuelven a poner a la cuestión Malvinas en el lugar que corresponde: como una causa permanente e irrenunciable de todos los argentinos. Desde el Senado bonaerense vamos a acompañar cualquier medida que defienda nuestra soberanía, nuestros recursos y el futuro de nuestra Nación”.
“La causa Malvinas no admite tibiezas ni concesiones de ninguna clase: o se está del lado de la Argentina apoyando a nuestro gobierno o se está del lado de los ingleses; aquí no hay grises ni posiciones ambiguas”, cerró el presidente del bloque de diputados provinciales de La Libertad Avanza Juanes Osaba.