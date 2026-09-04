El alcoholismo que consumió a las leyendas de Hollywood

Hollywood construyó su mito sobre el glamour, pero también sobre una cultura que durante décadas normalizó el exceso. Las largas jornadas, fiestas de estudio y una industria que a menudo celebraba al artista “que aguantaba” convirtieron el alcohol en compañero habitual de muchos de sus nombres más icónicos. El patrón no se detuvo en la época dorada: llegó hasta generaciones posteriores.



Entre los casos más documentados del cine clásico figuran Richard Burton, de quien se llegó a decir que consumía cantidades extremas de vodka mientras mantenía una relación tormentosa con Elizabeth Taylor; Spencer Tracy, que se encerraba días enteros en habitaciones de hotel; y John Barrymore, considerado uno de los bebedores más legendarios del oficio. Junto a ellos aparecen W.C. Fields, Errol Flynn, Humphrey Bogart, Oliver Reed, Richard Harris, Peter O’Toole y Montgomery Clift, cuya carrera se aceleró hacia la autodestrucción después del accidente que le desfiguró el rostro.



Por su parte, Judy Garland y Elizabeth Taylor combinaron la bebida con pastillas en un cóctel que la industria tardó años en dejar de romantizar.



El fenómeno no quedó en el pasado. Mel Gibson, uno de los actores y directores más taquilleros de su generación, reconoció problemas graves con el alcohol. Su detención en 2006 por conducir ebrio, acompañada de un altercado racista y antisemita, convirtió su adicción en un escándalo planetario y marcó un antes y un después en su imagen pública.



Drew Barrymore, que fue una estrella desde niña, empezó a beber y a consumir drogas siendo todavía una menor. Terminó en rehabilitación en la adolescencia y ha hablado abiertamente de cómo el alcohol y otras sustancias casi le arrebatan la carrera y la vida antes de los 20 años. Su historia es, a diferencia de tantas otras, también una de recuperación.



Vale mencionar que, por fuera del cine estrictamente hollywoodense, pero dentro del mismo circuito de fama extrema, Amy Winehouse encarnó una de las caídas más visibles de su tiempo. La cantante británica convirtió su adicción en materia de sus canciones, el himno Rehab nació de su negativa a internarse, y murió en 2011, a los 27 años, por intoxicación etílica. Su caso se cita una y otra vez cuando se habla de celebridades a las que el éxito no les sirvió de contención.



Drew Barrymore o Al Pacino, consiguieron dejarlo y reconstruir su trabajo. Otros vieron cómo sus últimos años se reducían a escándalos, deterioro físico o una muerte prematura. La lista nunca es definitiva y cada generación añade nombres. Lo que no cambia es el mecanismo: un entorno que premia el talento, multiplica la ansiedad y ofrece, al mismo tiempo, la forma más rápida de apagarla.