Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de septiembre de 2026 EN ROJO

El modelo económico de Milei genera una deuda flotante que ya supera los $2 billones

La cifra aparece en un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que analizó la evolución del gasto público nacional durante agosto y el acumulado del año.

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