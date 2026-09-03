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DRAMATICO

Acusan a Selena Gomez de explotar la salud mental como estrategia de marketing

La artista y su entorno enfrentan acciones judiciales por parte de inversores que sostienen haber sido engañados respecto a su rol en la compañía Wondermind, señalándola por explotar la causa del bienestar emocional para atracción y beneficio económico

Acusan a Selena Gomez de explotar la salud mental como estrategia de marketing
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Selena Gomez, junto a su madre Mandy Teefey y su exsocia comercial Daniella Pierson, se encuentran en el centro de un conflicto legal tras ser demandadas por un grupo de inversores. Las acusaciones apuntan a que la imagen e influencia de la célebre cantante y actriz habrían sido utilizadas como estrategia para captar financiamiento en Wondermind, una empresa orientada a la salud mental.

Según consta en la demanda, los inversionistas afirman que la cantante fue presentada comercialmente como "directora de marketing" con el compromiso implícito de promocionar la marca ante su masiva audiencia en redes sociales. Sin embargo, alegan que una vez asegurado el capital monetario, la artista se distanció del proyecto, dejando a los financistas sin los rendimientos y el alcance prometidos.

Representando a los demandantes, el abogado Jeffrey Neiman declaró ante los medios que la causa de la salud mental "nunca debe utilizarse como vehículo para obtener beneficios económicos personales", cuestionando el uso del renombre de la artista para movilizar fondos en la industria del bienestar.

Por su parte, la defensa de la famosa ha rechazado enfáticamente estas acusaciones. Su equipo legal sostuvo que las afirmaciones de los demandantes resultan completamente infundadas tanto en el plano legal como en los hechos, por lo que buscarán desestimar el caso en los tribunales.

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