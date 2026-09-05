Volver | La Tecla Nacionales 5 de septiembre de 2026 SANTA FE

Cierra la única planta de caucho sintético del país y la industria suma otro golpe

Pampa Energía confirmó el cierre definitivo de la planta que tenía en Puerto General San Martín y puso fin a una actividad que no tendrá continuidad en otro establecimiento del país. La decisión se concretó luego de varias semanas de negociaciones y de distintas prórrogas de la conciliación voluntaria.

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