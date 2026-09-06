Asalto comando a una jueza en Tolosa: tres ladrones la sorprendieron en su casa

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Un violento episodio de inseguridad tuvo como víctima a la jueza Claudia Grecco, quien fue asaltada en su vivienda de La Plata por tres delincuentes que, según su propio relato, conocían su condición de magistrada. El hecho ocurrió durante la tarde, cuando se encontraba junto a su hijo.
El domicilio está ubicado en inmediaciones del centro comercial de calle 2, en la zona de Tolosa. Parte del recorrido realizado por los ladrones antes de ingresar a la propiedad quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en viviendas linderas.
Las imágenes fueron captadas cerca de las 16.30 y muestran a los tres hombres desplazándose por distintos domicilios de la zona hasta llegar a la vivienda de Grecco. El material fue posteriormente difundido por la Asamblea Vecinal de Tolosa, que volvió a poner el foco en la situación de inseguridad que atraviesa el barrio.
De acuerdo con el testimonio de la magistrada, los delincuentes no tardaron en dejarle en claro que sabían quién era. “Vos sos jueza, ya sabemos que sos jueza”, le manifestaron al ingresar, según contó Grecco.
La secuencia se extendió durante aproximadamente una hora y media. Mientras uno de los asaltantes permanecía en la planta baja vigilando a la jueza y a su hijo, los otros dos recorrieron los ambientes del piso superior en busca de dinero y elementos de valor.
En ese contexto, los delincuentes insistieron particularmente con la posibilidad de que hubiera dólares o una caja fuerte dentro del inmueble. “Acá vos tenés una caja fuerte”, le señalaron, al tiempo que aseguraban que en su oficina podía existir una caja de seguridad.
La situación escaló todavía más cuando obligaron a la jueza a realizar transferencias de dinero. Además, durante el robo sustrajeron su teléfono celular, tarjetas de crédito y las llaves de la vivienda.
El hecho generó preocupación entre los vecinos de Tolosa, que volvieron a reclamar mayor presencia policial en las calles. Desde la Asamblea Vecinal cuestionaron que el episodio haya ocurrido a plena luz del día y remarcaron que los hechos delictivos se multiplican en distintos sectores del barrio.
Eduardo Hache, representante de la organización vecinal, describió el escenario como “muy difícil” y sostuvo que los habitantes ya ni siquiera se sienten protegidos dentro de sus propias viviendas.