Volver | La Tecla Municipios 6 de septiembre de 2026 INSEGURIDAD

Asalto comando a una jueza en Tolosa: tres ladrones la sorprendieron en su casa

Los delincuentes actuaron durante una hora y media y exigieron dinero, además de realizar transferencias. También se llevaron el teléfono, tarjetas y las llaves de la vivienda.

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