Volver | La Tecla Nacionales 6 de septiembre de 2026 EN PICADA

Alarma en los comercios: las ventas pyme no levantan y agudizan la caída del consumo

El relevamiento de CAME mostró además un retroceso del 2,7% frente a julio. Los comerciantes advierten por el impacto de las tarifas, el endeudamiento familiar y la pérdida de poder de compra.

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