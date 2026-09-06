Alarma en los comercios: las ventas pyme no levantan y agudizan la caída del consumo

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Las ventas de los comercios minoristas pyme volvieron a mostrar números negativos durante agosto. De acuerdo con el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad registró una contracción del 0,2% interanual, mientras que en la comparación con julio se produjo un retroceso del 2,7%.
Con este resultado, el sector acumula una caída del 2,4% durante los primeros ocho meses del año, en un escenario marcado por un consumo cada vez más selectivo y hogares que restringen sus gastos ante el aumento de los costos cotidianos.
Según el análisis de la entidad empresaria, la pérdida de poder adquisitivo estuvo condicionada principalmente por el incremento de las tarifas de servicios y el creciente nivel de endeudamiento de las familias. A esto se sumó la menor actividad comercial posterior al período de vacaciones y una disponibilidad más limitada de ingresos para destinar a compras.
En ese contexto, los consumidores priorizaron los productos indispensables y dejaron para más adelante aquellos bienes considerados prescindibles o de mayor valor.
Un panorama complejo para los comercios
El relevamiento cualitativo de CAME también reflejó las dificultades que atraviesan los pequeños y medianos comercios. El 47,4% de los empresarios consultados señaló que su nivel de actividad permaneció estable respecto de agosto del año pasado.
Sin embargo, el dato que encendió las alarmas fue el porcentaje de comerciantes que manifestó un deterioro en la situación de su negocio: alcanzó el 46,5%, dos puntos porcentuales por encima del registro de julio, cuando había llegado al 44,5%.
En tanto, apenas el 6,1% de los comercios relevados afirmó haber experimentado una mejora en su desempeño durante el período analizado.
Las expectativas para los próximos doce meses tampoco muestran un escenario de fuerte recuperación. El 43,9% de los consultados cree que su situación económica permanecerá sin grandes cambios, mientras que el 42,8% proyecta una mejora. El 13,3% restante anticipa un empeoramiento.
La cautela también se trasladó a las decisiones de inversión. Casi seis de cada diez comerciantes, el 57,9%, consideraron que no es un momento adecuado para destinar fondos a nuevas inversiones. Otro 28,6% evitó tomar una posición definida y solamente el 13,5% respondió que sí está dispuesto a invertir.
Perfumería y textil, entre los sectores que crecieron
El comportamiento no fue uniforme entre las distintas actividades relevadas. Cuatro de los siete rubros incluidos en el estudio presentaron variaciones positivas en términos interanuales.
El mejor desempeño correspondió a Perfumería, con una expansión del 12,8%. Le siguieron Textil e indumentaria, con un incremento del 6,4%; Calzado y marroquinería, con una mejora del 1,2%; y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, que registró una suba del 0,3%.
Del otro lado, Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles sufrió la principal retracción, con una caída del 4,8%. También disminuyeron las ventas de Alimentos y bebidas, que retrocedieron 2,5%, y Farmacia, con una baja del 0,5%.
El canal online mantiene otra dinámica
Uno de los pocos indicadores que mostró una evolución positiva fue el comercio electrónico. Las ventas online efectuadas por comercios que también cuentan con locales físicos aumentaron un 17,6% respecto de agosto del año pasado.
Además, en relación con julio, esas operaciones tuvieron un crecimiento del 0,4%, lo que evidencia una diferencia en el comportamiento de los consumidores según el canal elegido para realizar sus compras.
Desde CAME señalaron que durante agosto hubo algunos movimientos vinculados al calendario escolar y al Día del Niño. Panificados, indumentaria para chicos y artículos de regalería registraron compras puntuales, aunque el volumen no fue suficiente para revertir la tendencia general del consumo.
Menos cuotas y más promociones para sostener las ventas
Del lado de los comerciantes, la situación también estuvo atravesada por el incremento de los costos. Las actualizaciones de precios mayoristas, el costo de los fletes y la competencia de productos importados de menor valor redujeron los márgenes de rentabilidad.
La menor disponibilidad de financiamiento en cuotas sin interés llevó a los comercios a recurrir con mayor frecuencia a descuentos por pago contado, liquidaciones y promociones bancarias para intentar acelerar la salida del stock acumulado.
En paralelo, las empresas adoptaron una estrategia más conservadora para administrar sus recursos. La combinación de costos elevados, menor capacidad de compra de los hogares y dificultades para acceder a financiamiento llevó a muchos comercios a limitar la reposición de mercadería y postergar decisiones de inversión.
Así, el informe de CAME volvió a poner en evidencia las dificultades que atraviesa el consumo minorista pyme, con ventas que permanecen prácticamente estancadas en la comparación interanual y un acumulado negativo en los primeros ocho meses del año.