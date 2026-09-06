El MDF se mueve en el interior: plenario en la Séptima y foto con un Gobernador

Enfermedades disparadas por la pobreza Enfermedades y problemáticas asociadas a la pobreza exponen la profundización de un deterioro sostenido. En PBA, la pérdida de ingresos y el repliegue de políticas nacionales agravan los factores de riesgo, tensionan al sistema público y dejan a los sectores más vulnerables ante un escenario sanitario cada vez más crítico.