El MDF se mueve en el interior: plenario en la Séptima y foto con un Gobernador
Con fuerte presencia de intendentes, el MDF tuvo su plenario en Saladillo donde plantearon la necesidad de tener un candidato propio por distrito. Un grupo de ministros de Kicillof fue a Córdoba en el marco de la semana social y tuvo un encuentro con Llaryora.
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A la espera del gran plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda, el kicillofismo mueve fichas tanto en el interior del país como en la provincia de Buenos Aires. Este sábado hubo movimientos con un plenario de la Séptima sección electoral en Saladillo, donde respaldaron las PASO a nivel nacional y pidieron un candidato propio en cada distrito.
Con Carlos Bianco y Gabriel Katopodis entre los ministros, hubo presencia de intendentes de peso en Saladillo. Encabezaron el plenario los intendentes Mario Secco (Ensenada); Fabián Cagliardi (Berisso); Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Espinoza (La Matanza) y Jorge Ferraresi, exintendente de Avellaneda que recorre la provincia con intenciones de ser candidato a Gobernador.
Ante más de 500 personas y con presencia de dirigentes del kicillofismo de la sección, los presentes plantearon la necesidad de sostener las PASO a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. A su vez, pidieron continuar con la construcción “de abajo hacia arriba” mientras que pidieron un candidato del MDF en los 135 municipios bonaerenses.
Es el cuarto plenario seccional que realizó el Movimiento Derecho a Futuro en los últimos meses. El primero de ellos fue en Alberti, para luego tener reuniones en Ramallo, Mar Chiquita, y el último realizado en Saladillo. Se espera un nuevo encuentro del espacio en Coronel Suárez, para terminar con el plenario federal previsto para el próximo 19 de septiembre en Villa Domínico.
En esa línea, el espacio comandado por Kicillof también teje lazos en otras provincias. Luego del último desembarco del gobernador en La Pampa, un grupo de dirigentes bonaerenses integrado por Cristina Álvarez Rodríguez, Walter Correa y Mariano Cascallares, fue hasta la provincia de Córdoba para participar de la Semana Social 2026.
En dicho encuentro, los dirigentes posaron junto al gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, mandamás del territorio que en los últimos años fue demasiado esquivo para el peronismo a nivel nacional.
“Estos espacios nos invitan a pensar qué sociedad queremos construir. El bien común es una tarea colectiva que se construye entre todos y todas, poniendo en el centro la dignidad de las personas y especialmente de quienes más lo necesitan”, sentenció la Jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez en su cuenta de X.
Para continuar con la gira por otras provincias, Kicillof tiene previsto viajar hacia la provincia de Misiones, donde se reunirá con el gobernador Hugo Passalacqua. En esa línea, el mandatario buscará expandir su espacio político en un territorio donde también existe una fuerte interna en el interior del peronismo.