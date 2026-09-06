Volver | La Tecla Nacionales 6 de septiembre de 2026 REFORMAS

Rige el Régimen Penal Juvenil: punibilidad a los 14 y la advertencia de la Iglesia

La Ley 27.801 reemplazó el esquema que regía desde 1980 y establece un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 17 años. La Pastoral Judicial de la Iglesia pidió que la aplicación de la norma no profundice las condiciones de vulnerabilidad de las infancias.

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