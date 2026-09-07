Wanda Nara subió a OnlyFans las fotos de Icardi

Wanda Nara usó la casilla de preguntas de Instagram para responder qué imagen “hot” guarda en el celular. La respuesta no fue una foto: fue una decisión que, según ella, tomó hace tiempo.

De esta manera, contó que subió a OnlyFans todas las imágenes íntimas que, cuando eran pareja, le mandaba a Mauro Icardi, padre de sus dos hijas.



El motivo, escribió, fue el temor a una filtración: “Por miedo a que se filtren, hace tiempo subí a OnlyFans todas las fotos hot que le mandaba a mi ex. Preferí anticiparme y hacerlas plata”. En otra formulación del mismo mensaje habló de “hacerlas dinero”.



La confesión se encuadra en una relación que, desde la separación, transita cruces mediáticos y presentaciones judiciales.



Hasta el momento, el futbolista no hizo declaraciones públicas sobre el material que mencionó su expareja. El mismo domingo, Nara mezcló ese tema con la agenda cotidiana. Sobre sus hijos dijo: “Los nenes con Max estos días. Las nenas con Mau hasta que empiece a trabajar. Yo súper bien haciendo valijas”. “Max” es Maxi López, padre de sus tres varones. “Mau” es Icardi. También le preguntaron si iba a retomar la música. Fue breve: “No, música por ahora no. Tengo otros proyectos pendientes”. Sobre MasterChef Celebrity, el ciclo que conduce en Telefe, afirmó que falta poco para el estreno, “menos de lo que imaginan”, sin precisar día.Un seguidor le marcó el parecido con su hija mayor. Ella contestó: “Y hace mucho no la ven, está igualita, muy, muy igual a mí”. En otra historia mostró la cocina, con un almuerzo familiar, y a la noche dijo que salía “a un lugar que me encanta con amigos”, sin dar el sitio.



Hace más de un año que mantiene cuenta en la plataforma de contenido para adultos. Se informó que allí reúne más de 200 publicaciones. La suscripción mensual se ofreció, en la cobertura, a un valor de partida de 4 dólares. El paquete de historias (fotos, hijos, televisión y valijas) confirma el modo en que Nara administra su exposición: habla ella primero, en su propio canal, y deja el resto para el debate en redes.