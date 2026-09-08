Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de septiembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Créditos para comer: balanza en rojo

El retroceso del 8,7% en el salario real fuerza a miles de hogares marplatenses a endeudarse con tarjetas y créditos informales para comprar alimentos y pagar servicios esenciales.

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