Deudas al rojo vivo: hay 2,2 millones de bonaerenses en mora y se agiganta la crisis
Un informe sobre el endeudamiento familiar del CEPA expuso la delicada situación financiera de la Provincia. Buenos Aires concentra el 37,4% de todos los deudores morosos del país, lidera el ranking en cantidad de personas con créditos impagos y más de 1,4 millones ya se encuentran en la categoría de deuda considerada irrecuperable.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La economía doméstica bonaerense atraviesa una situación cada vez más comprometida. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre el endeudamiento y la mora de las familias en la provincia de Buenos Aires reveló que, a julio de 2026, 2.222.026 personas tenían deudas en situación irregular, una cifra que representa el 37,4% de todos los deudores morosos de la Argentina.
El dato es contundente: Buenos Aires reúne prácticamente cuatro de cada diez personas que tienen problemas para cumplir con sus obligaciones financieras. La Provincia concentra además una proporción de deudores morosos apenas inferior a su peso dentro de la población nacional, que alcanza el 37,6%.
La situación se vuelve todavía más preocupante al analizar los niveles de incumplimiento. En el sistema bancario, la morosidad de las familias bonaerenses llegó al 15,2%, por encima del 13% registrado para el promedio nacional.
Pero el mayor foco de preocupación aparece en las denominadas billeteras virtuales y proveedores no financieros de crédito. Allí, la mora en territorio bonaerense trepó al 38,1%, mientras que para el conjunto del país se ubicó en 33,9%.
Si se toma la totalidad del sistema crediticio, es decir, bancos y billeteras virtuales, la irregularidad de los préstamos en Buenos Aires alcanzó el 18,1%, contra el 15,7% nacional.
El informe señala así que las familias bonaerenses presentan niveles de morosidad superiores al promedio argentino en los principales segmentos del sistema financiero. Las billeteras virtuales, en particular, aparecen como el sector con mayor nivel de incumplimiento.
La Provincia lidera el ranking por cantidad de deudores
Aunque Buenos Aires ocupa el puesto 11 entre las 24 jurisdicciones del país en términos porcentuales de morosidad, la situación cambia radicalmente cuando se observa la cantidad absoluta de personas afectadas.
Con 2.222.026 deudores morosos, la provincia encabeza el ranking nacional y se ubica muy por delante de Córdoba, que registra 501.091 casos, y Santa Fe, con 412.845.
Del total de bonaerenses con problemas de pago, 745.785 mantienen deudas irregulares solamente con bancos, mientras que 945.082 tienen compromisos impagos exclusivamente con billeteras virtuales.
A ellos se suman otras 531.159 personas que presentan deudas morosas en ambos sistemas, lo que explica el elevado volumen total de familias atrapadas en la irregularidad financiera.
Buenos Aires concentra, además, el 44,2% de todos los deudores morosos exclusivos del sistema bancario del país. En el caso de quienes tienen deudas únicamente con billeteras virtuales, la participación bonaerense representa el 33,1% del total nacional.
Los jóvenes adultos, en el centro de la crisis
La mayor parte de las personas con deudas irregulares se concentra entre los 25 y los 54 años, una franja que representa el 71,5% del total de morosos de la provincia. El segmento más afectado es el de los bonaerenses de entre 25 y 34 años, donde se contabilizan 633.218 personas con obligaciones financieras impagas.
Entre los 35 y 44 años, el número alcanza a 570.720 deudores, mientras que en la franja de 45 a 54 años se registran 384.513 casos. La situación también impacta sobre los sectores más jóvenes: entre los 18 y 24 años hay 218.110 personas en mora.
En tanto, el informe contabiliza 214.032 deudores de entre 55 y 64 años y otros 201.441 bonaerenses de 65 años o más con créditos en situación irregular. Los datos muestran que, a partir de los 40 años, la cantidad de deudores comienza a descender de manera sostenida, aunque el fenómeno atraviesa a todas las franjas etarias.
Deudas que superan los $2,6 millones por familia
El problema no se limita a la cantidad de personas alcanzadas. También crece el monto promedio comprometido por cada deudor. En el sistema bancario, los préstamos morosos promedio de las familias bonaerenses ascienden a $3.384.600, una cifra superior a los $3.274.414 registrados como promedio nacional.
En las billeteras virtuales, el monto promedio de deuda irregular alcanza los $1.091.776, por debajo de la media nacional, que se ubica en $1.199.936. Sin embargo, al considerar la totalidad del sistema, el promedio de deuda morosa de las familias bonaerenses llega a $2.670.513, contra los $2.556.203 del promedio nacional.
La diferencia permite observar una característica del endeudamiento: las billeteras virtuales concentran una elevada cantidad de personas en mora, pero con montos individuales menores que los registrados en el sistema bancario tradicional. En el ranking nacional de montos promedio de deuda irregular, Buenos Aires ocupa el séptimo lugar, con casi $2,7 millones por familia. El informe indica que se encuentra por encima de la mayoría de las provincias del norte y centro del país, aunque por debajo de las jurisdicciones patagónicas y de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los montos promedio más elevados aparecen Tierra del Fuego, con $4,9 millones; Santa Cruz, con $4,4 millones; CABA, con $4,2 millones; y Neuquén, con $3,7 millones.
El dato más dramático: 1,4 millones de bonaerenses con deuda “irrecuperable”
La radiografía adquiere una dimensión todavía más alarmante cuando se analiza la gravedad de las deudas. Según el informe, 1.425.447 bonaerenses se encuentran en la Situación 5, la categoría que concentra los casos considerados irrecuperables y que representa, por amplio margen, el grupo más numeroso entre los deudores irregulares. A su vez, 536.683 personas están clasificadas en Situación 4, correspondiente a un alto riesgo de insolvencia.
Otros 260.024 bonaerenses se encuentran en Situación 3, identificada como un nivel de problemas o riesgo medio.
De esta manera, los números permiten dimensionar la magnitud del deterioro financiero de las familias bonaerenses: más de dos millones de personas presentan dificultades para cumplir con sus obligaciones, la morosidad supera el promedio nacional en bancos, billeteras y en el total del sistema, y más de 1,4 millones de casos ya se concentran en el nivel más severo de irregularidad.
La billetera, en definitiva, no aguanta más. Con la deuda creciendo, los incumplimientos multiplicándose y millones de bonaerenses atrapados en la mora, la economía familiar vuelve a encender una señal de alarma que atraviesa de lleno a la provincia más poblada del país.