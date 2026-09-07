Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2026 DATOS QUE ALARMAN

Deudas al rojo vivo: hay 2,2 millones de bonaerenses en mora y se agiganta la crisis

Un informe sobre el endeudamiento familiar del CEPA expuso la delicada situación financiera de la Provincia. Buenos Aires concentra el 37,4% de todos los deudores morosos del país, lidera el ranking en cantidad de personas con créditos impagos y más de 1,4 millones ya se encuentran en la categoría de deuda considerada irrecuperable.

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