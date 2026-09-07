Correa afila la chequera y licita 20 vehículos por $885 millones: qué modelos busca adquirir
El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires autorizó una licitación pública para renovar y ampliar su flota con 20 vehículos 0 km, por un presupuesto estimado de $885.599.381,50. La compra incluye sedanes, hatchbacks, utilitarios y camionetas 4x4.
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El Ministerio de Trabajo bonaerense abrió el proceso para adquirir 20 vehículos modelo 2026, destinados a la flota del organismo, con un presupuesto oficial estimado de $885.599.381,50. La contratación fue autorizada mediante la Resolución N° 1963-SSTAYLMTGP, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La licitación pública N° 1/2026 contempla cuatro renglones con diferentes tipos de unidades. El mayor volumen corresponde a 12 vehículos utilitarios para transporte de personal, mientras que también se prevé la compra de cuatro automóviles tipo sedán, dos hatchbacks y dos camionetas doble cabina con tracción 4x4.
Los motivos de la actualización
El estado actual de la flota del Ministerio es de 163 vehículos en funcionamiento y otros 12 no aptos para circular o en proceso de baja. Más del 72 % de las unidades operativas poseen entre 7 y 17 años de antigüedad, existiendo vehículos que recorren más de 5.000 km mensuales, circunstancia que incrementa los costos de mantenimiento, reparaciones y períodos de indisponibilidad. "Esta movilidad resulta indispensable para sostener inspecciones laborales y de higiene y seguridad, notificaciones, relevamientos y demás tareas desarrolladas en los 135 partidos de la Provincia", afirmó la cartera en un informe dirigido al Ejecutivo.
Además, la adquisición no implica una ampliación permanente de veinte vehículos, sino un esquema de 20 altas y 20 bajas. Una vez recibidas y operativas las nuevas unidades, se desafectarán veinte vehículos existentes, seleccionados según antigüedad, kilometraje, estado, antecedentes de reparaciones y costo de mantenimiento.
Qué modelos busca adquirir
De acuerdo con las especificaciones técnicas, los cuatro sedanes deberán ser vehículos modelo 2026, con capacidad para cinco personas, motor naftero de cuatro cilindros, 1.600 centímetros cúbicos y 160 CV, caja manual o automática y cuatro puertas. La normativa exige, además, una motorización que cumpla con la norma de emisiones Euro V.
A esto se suman dos hatchbacks, también modelo 2026 y con capacidad para cinco ocupantes. En este caso, el pliego establece una cilindrada de 2.100 cm³ y una potencia de 175 CV, motor naftero, caja manual o automática y norma de emisiones Euro III.
El tercer renglón concentra la mayor cantidad de unidades: 12 vehículos utilitarios para transporte de personal. Las especificaciones establecen capacidad para entre cuatro y cinco personas, motor naftero de cuatro cilindros, 1.350 cm³ y 65 CV, con caja manual o automática y cumplimiento de la norma Euro III.
Finalmente, el Ministerio busca incorporar dos camionetas doble cabina 4x4, con motor diésel de seis cilindros, 1.960 cm³, 140 CV y capacidad de carga de 700 kilos. También deberán ser modelo 2026 y contar con caja manual o automática.
En total, el esquema de adquisición comprende 20 unidades nuevas y alcanza un monto estimado de casi $886 millones. Si se toma como referencia el presupuesto total y se lo divide por la cantidad de vehículos, el valor promedio previsto es de aproximadamente $44,28 millones por unidad, aunque el monto final dependerá de las ofertas presentadas y de las características diferenciadas de cada renglón.
La resolución señala que la compra fue solicitada por la Dirección de Servicios Generales e Infraestructuras y que los pliegos fueron elaborados por la Dirección General de Administración. El procedimiento fue encuadrado en la Ley N° 13.981, su reglamentación y las normas provinciales sobre contrataciones públicas.
Los interesados que hayan descargado el pliego desde el portal PBAC podrán presentar sus ofertas hasta las 11 del 15 de septiembre de 2026. La documentación deberá ser presentada mediante los formularios electrónicos de la plataforma y cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos.
El gasto será imputado al Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2026, aprobado por la Ley N° 15.557.