Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2026 CLINK CAJA

Correa afila la chequera y licita 20 vehículos por $885 millones: qué modelos busca adquirir

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires autorizó una licitación pública para renovar y ampliar su flota con 20 vehículos 0 km, por un presupuesto estimado de $885.599.381,50. La compra incluye sedanes, hatchbacks, utilitarios y camionetas 4x4.

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