Volver | La Tecla Informe Especial 8 de septiembre de 2026 NOTA DE TAPA

Los intendentes y su libro de quejas

Jefes comunales del peronismo, el radicalismo, LLA y el PRO elaboraron su agenda de las princiales demandas al Gobierno provincial. Las necesidades que sobresalen y los problemas que se repiten

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.