Volver | La Tecla Informe Especial 9 de septiembre de 2026 DISTRITO POR DISTRITO

Morosidad bonaerense: una radiografía

El fenómeno de la mora castiga a las familias en todas partes, pero no en la misma medida. Qué distritos están al tope y cómo se compara Buenos Aires con otras provincias

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