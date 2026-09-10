Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de septiembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

IOMA: Kicillof renueva el directorio y los gremios vuelven a ganar lugares claves

El Gobierno bonaerense renovó representantes de los afiliados estatales y docentes en el directorio de IOMA. UPCN impulsó a Silvina Di Yorio y Raúl Antonetti, mientras que SUTEBA logró imponer a José Nogueira y Karina Carbonetti. Las designaciones corresponden a los representantes de dos sectores de afiliados obligatorios.

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