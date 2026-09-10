IOMA: Kicillof renueva el directorio y los gremios vuelven a ganar lugares claves
El Gobierno bonaerense renovó representantes de los afiliados estatales y docentes en el directorio de IOMA. UPCN impulsó a Silvina Di Yorio y Raúl Antonetti, mientras que SUTEBA logró imponer a José Nogueira y Karina Carbonetti. Las designaciones corresponden a los representantes de dos sectores de afiliados obligatorios.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El Gobierno bonaerense renovó representantes de los afiliados estatales y docentes en el directorio de IOMA. UPCN impulsó a Silvina Di Yorio y Raúl Antonetti, mientras que SUTEBA logró imponer a José Nogueira y Karina Carbonetti, con mandatos de cuatro años. El gobernador Axel Kicillof oficializó nuevos movimientos en el directorio del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), a través de los decretos 1530/2026 y 1531/2026, publicados este jueves en el Boletín Oficial bonaerense.
Las designaciones corresponden a los representantes de dos sectores de afiliados obligatorios: el personal administrativo y el personal docente del Estado provincial. En ambos casos, los cargos surgen de propuestas realizadas por organizaciones gremiales, de acuerdo con el mecanismo previsto por la normativa que regula el funcionamiento de la obra social.
En el caso del personal administrativo, UPCN Seccional Provincia de Buenos Aires presentó las candidaturas de Silvina Claudia Di Yorio y Raúl Horacio Antonetti. El Gobierno consideró que ambos reunían las condiciones legales y las aptitudes necesarias para ocupar los cargos.
Di Yorio fue designada directora titular por cuatro años desde el 4 de julio de 2026, mientras que Antonetti quedó como director suplente y deberá reemplazarla ante una ausencia temporaria o definitiva. El movimiento se produjo luego del vencimiento del mandato de Antonetti como titular y de la vacancia que había quedado en la suplencia tras la renuncia de Di Yorio en 2023.
SUTEBA ganó la pulseada por los representantes docentes
La otra renovación alcanzó a los representantes del personal docente. Allí, el Gobierno convocó a FEB, UDOCBA y SUTEBA para presentar candidatos y acreditar su representatividad.
Finalmente, las entidades que presentaron la documentación requerida fueron SUTEBA y FEB. Tras evaluar los antecedentes y la cantidad de afiliados activos y pasivos acreditados, el Ejecutivo determinó que SUTEBA era la organización con mayor representatividad.
A partir de esa definición, SUTEBA impulsó a José Luis Nogueira como director titular y a Karina Carbonetti como suplente. Ambos fueron designados por cuatro años desde el 9 de mayo de 2026. Un dato particular es que Nogueira solicitó que su designación como director titular tuviera carácter “ad honorem”, condición que quedó expresamente establecida en el decreto.
Los decretos llevan las firmas de Kicillof, del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco. De esta manera, el Ejecutivo terminó de formalizar la renovación de representantes gremiales en el directorio de IOMA, una estructura en la que los sindicatos tienen participación institucional en representación de los distintos sectores de afiliados.