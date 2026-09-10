La Provincia recurrió a la caja de AUBASA y a cambio entregó Bonos del Tesoro

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La convivencia entre Sergio Massa y Axel Kicillof volvió a tensionarse por el lado menos esperado. Los dirigentes que venían surfeando los roces, quedaron expuestos tras una última maniobra desde la gobernación bonaerense.
Según información a la que tuvo acceso La Tecla, en las últimas horas salieron de AUBASA 80 mil millones de pesos que fueron colocados en bonos y letras del Tesoro. “Parece una mojada de oreja justo después de una reunión muy importante de Sergio con intendentes donde blanqueó que quiere ser candidato”, dijo una fuente massista.
Del lado del gobernador, la operación se puede explicar como colocación de liquidez o como manejo de tesorería en un contexto donde no sobra nada y la Provincia necesita apelar a diferentes herramientas financieras.
El dato de los $80 mil millones sirve para medir la dimensión de llos problemas financieros de la Provincia. Pero, más allá de eso, massismo y kicillofismo ya no resuelven todo en off y quizá estas cuestiones se enmarquen dentro de una pulseada que ambos miran con el calendario de 2027 encima de la mesa.