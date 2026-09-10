Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de septiembre de 2026 RECURSOS Y POLÍTICA

La Provincia recurrió a la caja de AUBASA y a cambio entregó Bonos del Tesoro

El cruce se abrió en torno a AUBASA y a una colocación de fondos en letras del Tesoro. El número es millonario, el trasfondo político

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