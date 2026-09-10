Mardel, en rojo y blanco: acto del abadismo y arranca el Foro de concejales UCR
El senador Maximiliano Abad encabezará, el próximo sábado 12 de septiembre, un encuentro en el club River de esa ciudad, por la asunción de las nuevas autoridades del radicalismo local. En la Universidad Nacional, se pondrá en marcha el nuevo órgano que reunirá a los ediles boina blanca de la Provincia.
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La ciudad de Mar del Plata será escenario de dos eventos que pintarán de rojo y blanco la ciudad el próximo sábado 12 de septiembre, con la presencia del senador nacional Maximiliano Abad y el titular del Comité Provincia, Emiliano Balbín.
En las instalaciones del club River, a partir de las 13, se realizará un acto que reunirá al abadismo, un ámbito en el que también se producirá la asunción de las nuevas autoridades del radicalismo marplatense, encabezadas por su presidente, el concejal Ricardo Liceaga Viñas
Al encuentro, en el que se espera la asistencia de un millar de personas, asistirán radicales marplatenses y se espera que sean oradores, además de Abad y Balbín, el propio Liceaga Viñas y la flamante presidenta de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires, Rocío Tedesco, alineada a ese sector interno.
De manera paralela, la agenda del sábado 12 incluye la puesta en marcha del Foro de Concejales de la UCR, órgano que existe en el organigrama del Comité Provincia aunque no ha tenido actividad. El cónclave de los legisladores locales tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Ricardo Liceaga Viñas, concejal y electo presidente de la UCR marplatense.
La iniciativa, que fuera anticipada en ocasión de la Convención realizada en La Plata, tiene como objetivo articular el trabajo de los concejales de todos los sectores, incluidos aquellos que no se referencian con ninguna de las líneas internas del partido.
La Educación, a debate
El mismo día sábado, en el edificio Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional de La Plata, tendrá lugar una jornada de debate que buscará poner bajo la lupa los principales indicadores del sistema educativo y, al mismo tiempo, discutir qué ocurre puertas adentro de las aulas. Participarán especialistas, funcionarios y docentes compartirán experiencias y propuestas.
La actividad, denominada “Del dato al aula bonaerense: hablan los especialistas”, es impulsada por el consejero general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Bonino, y será moderada por la consejera escolar platense Sofía Gualberto.
El primer panel, previsto para las 10.30 bajo el título “Apuntes para transformar la realidad educativa en PBA”, reunirá al senador nacional de la UCR Maximiliano Abad (participará vía Zoom); a la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de Chaco, Sofía Naidenoff; a la especialista en Lingüística y directora del Instituto de Neurociencias y Educación de Fundación INECO, Florencia Salvarezza; y al licenciado en Ciencias Políticas Damián Fió.
El segundo encuentro, denominado “Territorio y experiencia docente”, comenzará a las 11.30 y tendrá como protagonistas al docente de nivel secundario y comunicador digital Cristian Quillotay y al abogado y docente de nivel primario bonaerense Matías García, autor del libro Docencia y Derecho: Manual del Docente Bonaerense.
Uno de los puntos centrales de la discusión estará vinculado con los resultados educativos de la provincia y las políticas implementadas para mejorar los niveles de aprendizaje.
Uno de los principales atractivos de la jornada será la presentación del programa “Aprendo Leyendo”, desarrollado en Chaco y señalado por los organizadores como una experiencia que podría aportar herramientas para abordar el problema de la alfabetización.