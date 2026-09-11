Ni Malvinas lo salva: el rechazo a Milei se instala como dato estructural
Con 58,1% de imagen negativa y 63,1% de percepción de corrupción, el oficialismo pierde terreno mientras 6 de cada 10 argentinos dudan del compromiso presidencial con la causa nacional. Los números del nuevo relevamiento de Analogías
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Una nueva encuesta nacional realizada por Analogías revela que el deterioro económico y la desconfianza institucional golpean con fuerza al Gobierno a más de un año de las elecciones presidenciales de 2027.
El 50,6% de los argentinos le puso la peor calificación posible al Gobierno de Javier Milei, según el relevamiento de Analogías Investigación & Estrategia, realizado entre el 5 y el 8 de septiembre sobre 2.932 casos en 24 provincias, con un margen de error de ±2,0%.
La imagen negativa del Presidente trepa al 58,1%, contra apenas 36,9% de valoración positiva, una brecha de más de 21 puntos. El rechazo es transversal a todas las franjas etarias, pero se profundiza entre las mujeres (63,5% de imagen negativa), los mayores de 45 años y los sectores con menor nivel educativo.
El humor económico de los hogares registra su peor marca en dos años. El 60,9% de los encuestados afirma estar "peor" que hace un año atrás -un salto que llega a 66,3% entre las mujeres-, mientras que solo 13,4% dice haber mejorado. El saldo entre optimismo y pesimismo, que en diciembre de 2024 era de -8,4, cayó a -25,0 en septiembre.
La gestión económica de Milei y Luis Caputo también recibe la peor nota posible por parte del 50,6% de los consultados. Y las expectativas no mejoran: 47,7% cree que la situación empeorará en los próximos dos años, mientras que 51,4% anticipa una suba del desempleo y 40,4% espera una aceleración inflacionaria.
Frente al dilema entre "salario y empleo" o "estabilidad de precios", 65,6% eligió lo primero, una relación de 2,4 a 1. La preferencia por el ingreso por sobre el ajuste llega a 74,9% en el segmento en disputa y a 74,5% entre los activos de 30 a 44 años.
El 63,1% de los encuestados percibe "mucha o bastante corrupción" en el Gobierno, una percepción que alcanza incluso al 18,7% del propio electorado oficialista moderado.
En materia de política exterior, 61,0% considera que Milei defiende "poco o nada" la causa Malvinas, con el rechazo más marcado en el nivel educativo primario (72,6%). La preferencia por alianzas internacionales también se aparta del rumbo oficial: Brasil encabeza como socio estratégico preferido (35,0%), por encima de Estados Unidos (23,0%), mientras que Lula Da Silva exhibe una imagen positiva del 58,5% y el FMI cosecha un 63,1% de rechazo.
A más de un año de los comicios nacionales, persiste una polarización "sucia" entre las dos principales fuerzas. Ante la consulta sobre el espacio político a apoyar en las presidenciales de 2027, el Peronismo Unido obtuvo 31,0% y Milei 30,7%, con 24,7% de indecisos.
El estudio identifica un segmento en disputa que reúne al 16,7% del electorado: evalúa muy mal la gestión (69,6% en las notas más bajas) y tiene una imagen negativa de Milei del 84,8%, pero todavía no encuentra representación electoral, con un 55% de respuestas "no sabe" ante la pregunta de voto.