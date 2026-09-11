Volver | La Tecla Informe Especial 11 de septiembre de 2026 DEBATE VIGENTE

Por Juan Pablo Carvajal

juampa82

¿Qué hacer con el Conurbano?

Una iniciativa propone fraccionar la Provincia con el eje en el área más emblemática del territorio bonaerense. Cuáles son las implicancias, beneficios y perjuicios en clave política.

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