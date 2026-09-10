Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de septiembre de 2026 A TODO VAPOR

Los intendentes no pueden derrotar al Súper Niño, pero se juntan para mantenerlo a raya

Alcaldes de los municipios de la Cuenca del Salado volvieron a reunirse para poner a punto la infraestructura necesaria para evitar desastres.

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