Los intendentes no pueden derrotar al Súper Niño, pero se juntan para mantenerlo a raya

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Cuando el clima se enfurece, no se lo puede detener. Esto lo sabe cualquiera, y lo sabe, por supuesto, los intendentes de los municipios ubicados en la Cuenca del Río Salado, donde las inundaciones son recurrentes y la llegada del Súper Niño, con su furia extra, puede complicar las cosas.
Por eso, los alcaldes que integran el Comité de Cuenca se reunieron hoy, para analizar el estado de situación en la zona, principalmente respecto de las obras existentes, y la eventual necesidad de realizar obras nuevas.
La reunión se llevó a cabo en Roque Pérez, con el intendente Maximiliano Sciaini como anfitrión, y la encabezó el intendente de Navarro, Facundo Diz. También estuvieron el jefe comunal de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca, y el de Chascomús (interino), Leandro Bordalecou. Por el gobierno de la provincia de Buenos Aires estuvieron el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, y el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna.
Entre otras cosas, los participantes del cónclave analizaron el estado de avance de los tramos IV y V del Plan Maestro del Río Salado, a cargo de la Provincia (excepto una parte que es responsabilidad de la Nación y que está parada).
Además, se presentó el Programa de Regularización de Obras Hidráulicas para Municipios, que apunta a poner a punto la infraestructura que ya existe y que pueda servir para atajar desbordes producidos por el Súper Niño y las lluvias intensas que promete traer al territorio.
Además de Diz, Bordalecou y Bucca, titulares de las subregiones B1, B2 y B3 de la Cuenca del Salado, y de Sciaini, que jugó de local, estuvieron en la reunión de Roque Pérez los intendentes de Nueve de Julio, María José Gentile; de Hipólito Yrigoyen, Ignacio Pugnaloni; de Chivilcoy, Guillermo Britos; de Suipacha, Juan Luis Mancini; de General Alvear, Ramón Capra; de General Belgrano, Osvaldo Dinápoli; de Las Flores, Fabián Blanstein; de Monte, José Castro, y de Saladillo, José Luis Salomón.
El peligro que supone la llegada del fenómeno climático, esta vez con características extraordinarias, es que el interior bonaerense tiene regiones con napas freáticas elevadas y suelos impregnados con poca capacidad de absorción de agua. Esto es una receta para el desastre hídrico si no se actúa a tiempo.
Alivio para dos distritos
En tanto, la Provincia ratificó la declaración de estado de emergencia agropecuaria para el municipio de Nueve de Julio y varias regiones de Necochea, por las inundaciones que se produjeron en esas zonas y que mantuvieron anegados a los campos.
La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario provincial (CEDABA) oficializó esta situación tras revisar los informes de comisiones locales en base a datos meteorológicos y satelitales y relevamientos in situ.
La declaración implica exenciones impositivas para los productores rurales afectados por las inundaciones y líneas de crédito específicas del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) para ayudarlos a salir adelante.