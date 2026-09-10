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No tiene paz: otro sector le reclama a Kicillof volver a discutir salarios

Los gremios docentes también exigen la reapertura urgente de las paritarias. Así, suman presión luego de los pedidos de ATE y los judiciales en el mismo sentido.

No tiene paz: otro sector le reclama a Kicillof volver a discutir salarios
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Por si no tuviera ya suficiente presión luego de los reclamos de dos grandes gremios estatales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, debe ahora atender también a la urgencia de los docentes bonaerenses, que le exigen que vuelva a convocar a paritarias para negociar sus salarios.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), conformado por los principales sindicatos que representan a los maestros y profesores, presentó un pedido formal en el Ministerio de Trabajo para que se reanude la mesa de paritarias, de manera que se llegue a una actualización de los deprimidos sueldos de los educadores.

La nota presentada en la mesa de entradas de la cartera laboral que conduce Walter Correa fue suscripta por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA). No lo firmó la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) porque no forma parte del FUDB y no tiene participación en la mesa de negociación.

De esta manera, los sindicatos docentes suman presión al gobierno para que convoque a una nueva ronda de discusión sobre los ingresos de los trabajadores. Ya lo habían hecho la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en nombre de los empleados de la administración pública bonaerense, y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), en representación de los trabajadores del Poder Judicial.

En el caso de los docentes, también se suman otros reclamos que exceden a la cuestión salarial, como la crisis del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la defensa del régimen del Instituto de Previsión Social (IPS), debilitado por una puja entre la Provincia y la Nación por montos adeudados por el gobierno de Javier Milei al de Kicillof.
 

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