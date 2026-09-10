Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de septiembre de 2026 Y VAN...

No tiene paz: otro sector le reclama a Kicillof volver a discutir salarios

Los gremios docentes también exigen la reapertura urgente de las paritarias. Así, suman presión luego de los pedidos de ATE y los judiciales en el mismo sentido.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.