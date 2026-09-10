Semáforo de proyectos en la Legislatura

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La Legislatura bonaerense no fue un terreno tan amigable para Axel Kicillof durante su segundo mandato como gobernador. Las diferencias con los distintos sectores opositores y las tensiones dentro del propio peronismo hicieron que el año legislativo sea acotado y que todavía no se hayan aprobado proyectos de gran calibre.
En comisiones hay una serie de iniciativas de suma importancia para la provincia de Buenos Aires. Algunas vinculados a problemáticas actuales como la morosidad, la ludopatía infantil y los constantes cuestionamientos al funcionamiento de IOMA. Pero también queda pendiente una discusión fuerte sobre cómo se votará en las próximas elecciones.
Para ello, el oficialismo debe buscar los consensos necesarios para que puedan ser aprobadas las normativas. Sin embargo, parece un escollo difícil debido a las constantes tensiones internas y también con aliados y adversarios. Un fiel reflejo de las discusiones no saldadas dentro del peronismo se da en el marco de la reforma electoral. Por el momento, no hay acuerdo entre el kicillofismo, el kirchnerismo y el massismo para definir qué hacer con las reelecciones indefinidas, el desdoblamiento y las PASO.
Hubo un primer acercamiento entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, con la reunión entre el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y las presidentas de las comisiones de Reforma Política en ambas cámaras, Malena Galmarini (FR) y Ana Luz Balor (MDF). Allí reconocieron que hay posturas contrapuestas respecto a la reelección indefinida de intendentes y plantearon que “tenemos una madurez y vamos a seguir trabajando sobre esa madurez para llegar lo mejor posible para el año que viene. La idea es no matarnos entre nosotros por discusiones que son secundarias. Por eso estamos trabajando hoy y vamos a seguir trabajando todo el año”.
Sin embargo, hubo situaciones en las que la interna pudo más que la madurez. Un fiel ejemplo es que existen dos proyectos relacionados a las reelecciones. Uno, impulsado por el kirchnerismo, permite más de dos mandatos para legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares, mientras que hay una iniciativa, presentada por la senadora kicillofista Ayelén Durán, que únicamente contempla la reelección indefinida para intendentes, tema de suma importancia que debierae tratarse durante este período.
Otro claro ejemplo de la interna se da con los proyectos de Salud que presentó el Poder Ejecutivo. El Sistema Integrado de Salud (SIPBA) y la constitución del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense debían comenzar su recorrido legislativo en la comisión de Salud Pública que conduce Pablo Borgini (MDF). Sin embargo, las iniciativas no pudieron avanzar pese a la visita del ministro Kreplak al Senado.
Allí apareció un nuevo capítulo de la interna peronista, debido a que Mario Ishii aportó lo suyo para trabar el tratamiento. Pese a que el peronismo tenía mayoría en dicha comisión, el exintendente de José C. Paz no acompañó las iniciativas de su propio espacio en modo de vendetta por no tratar sus proyectos de emergencia en materia de salud y alimentos, luego del fuerte altercado que mantuvieron con la vicegobernadora Verónica Magario durante la última sesión ordinaria en el Senado bonaerense.
Con una batería de proyectos importantes por tratarse, y con poca actividad legilativa durante este año, se espera que en los próximos meses haya definiciones por algunas de estas temáticas de importancia para la provincia de Buenos Aires. Si el peronismo deja a un lado las diferencias, varias de estas iniciativas podrían ver la luz antes de terminar el año.