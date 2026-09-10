Volver | La Tecla Informe Especial 10 de septiembre de 2026 DISCUSIONES

Por Francisco Messina

franmessina

Semáforo de proyectos en la Legislatura

En un año no electoral, hay una serie de proyectos de ley que esperan ser tratados en ambas Cámaras. Algunos pueden tener luz verde, varios están complicados y otros tienen un camino casi imposible

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.