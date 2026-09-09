Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de septiembre de 2026 LIMITES EN LOS RECURSOS

Viviendas bonaerenses: muchos anuncios, pocas llaves y una caja que no alcanza

Kicillof hizo de la vivienda una bandera frente al ajuste de Milei. La Provincia asegura tener 8.000 casas en ejecución y busca completar parte de las 16.000 obras habitacionales que quedaron sin financiamiento nacional. Pero en 2025 entregó 1.333 unidades. El desafío es transformar el volumen de proyectos en llaves.

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