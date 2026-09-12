El Cessna Citation bajo la lupa: una aeronave que lleva años demandando fondos
Frente a una batería de reclamos, la Provincia prepara más de USD 3,3 millones para recuperar un Cessna Citation que lleva años fuera de servicio. Para los especialistas, el proceso de recuperación de aeronaves oficiales es más amplio. Cessna Citation, una aeronave que viene demandando desembolsos desde hace años.
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La inversión de más de USD 3,3 millones para recuperar el Cessna 550 Citation II de la flota bonaerense generó cuestionamientos por su alto costo. Consultados por La Tecla, especialistas en aeronáutica explicaron que la intervención resulta crucial para devolverle condiciones operativas a una aeronave que lleva años fuera de servicio.
“Es el Cessna Citation, un avión que si no le invierten dinero no se podría usar más”, señalaron especialistas del sector consultados por este medio. En ese sentido, remarcaron que la aeronave requiere una intervención integral para volver a operar bajo condiciones adecuadas.
La explicación pone el foco en el estado del jet, matrícula LV-WEJ, que permanece fuera de servicio desde hace aproximadamente una década. La contratación adjudicada por la Provincia contempla servicios especializados, repuestos, puesta en valor y capacitación, además de trabajos sobre aviónica, motor, sistemas y componentes de la aeronave.
“Esta administración ha tratado de levantar la flota de la Provincia. Le hizo la aviónica a los Caravan y ahora estaba programado lo del Citation”, señalaron los especialistas, quienes ubicaron la decisión dentro de un proceso más amplio de recuperación de aeronaves oficiales.
El Cessna 550 Citation II fue incorporado a la flota bonaerense en 1994, después de haber sido adquirido nuevo por la Provincia. Con el paso de los años sufrió el deterioro de distintos componentes, incluido uno de sus motores, hasta quedar definitivamente fuera de operación.
La intervención ahora adjudicada a la unión transitoria Redimec SA-Cielos SA tiene un costo de USD 3.358.001. Los trabajos incluyen una recorrida general, overhaul de motor, actualización de aviónica y equipos, además de tareas sobre el interior y exterior de la aeronave.
El punto central planteado por los especialistas es que no se trata simplemente de arreglos superficiales o reacondicionar un avión ejecutivo, sino que, sin explicaciones oficiales por el momento, la intención de la Provincia es recuperar una aeronave que requiere una inversión de este calibre porque de otra forma quedaría inoperativa.
10 años comprando repuestos
En agosto de 2013, durante la gestión de Daniel Scioli, la entonces Secretaría General de la Gobernación llamó a Licitación Privada N° 17/13 para contratar la provisión de “diversos repuestos” destinados específicamente a la aeronave Cessna Citation II C550, número de serie 724, matrícula LV-WEJ. Es decir, se trata del mismo avión que ahora vuelve a quedar en el centro de la discusión por los fondos necesarios para su mantenimiento.
El expediente N° 2129-915/08 contemplaba un presupuesto estimado de $378.789,25 y permitía, además, incrementar la provisión hasta un 100% en las mismas condiciones de la contratación original.
La cifra puede parecer pequeña frente a los montos que actualmente maneja la administración bonaerense, pero el paso del tiempo modifica sustancialmente su dimensión. Actualizados por la evolución del Índice de Precios al Consumidor, esos $378.789 de agosto de 2013 equivalen aproximadamente a más de $100 millones de pesos a agosto de 2026. El cálculo es una equivalencia por inflación y no representa el costo actual de los repuestos. El propio INDEC dispone de una herramienta para actualizar valores monetarios entre períodos y advierte sobre las reservas que deben tomarse con las series anteriores a 2016.
Una vez recuperado, el Citation permitiría a la flota oficial contar nuevamente con un jet bimotor con mayores prestaciones que el King Air B200 que actualmente utiliza el gobernador Axel Kicillof. El Cessna puede alcanzar unos 700 kilómetros por hora y operar a mayor altitud, además de cubrir distancias más extensas sin escalas.
Así, mientras la contratación abrió un debate político por la magnitud del gasto ante otras prioridades, los especialistas consultados por La Tecla ponen el acento en otra cuestión: cuánto cuesta recuperar una aeronave y qué posibilidades hay de reemplazarla por otra.