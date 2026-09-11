La inseguridad, el principal reclamo: la semana política en redes

Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune.



Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima. — Diego Santilli (@diegosantilli) September 7, 2026

Ministro, concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado



Bajar la edad de imputabilidad no alcanza. ¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y… https://t.co/D7JVMBLipb — Javier Alonso (@JaviAlonsook) September 8, 2026

Señor Ministro de Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se sienta con el Gobernador y le pide que deje de comprar penes de madera?



Mejor que invierta más en seguridad que el conurbano es tierra de nadie. https://t.co/e1fq7CbLMJ — Diego Santilli (@diegosantilli) September 8, 2026

ME LO ARRUINARON!!



Un despacho que supo ser un FARO DE LA LIBERTAD en el Palacio Legislativo de La Plata durante 4 años, se convirtió desde Diciembre, en un aguantadero de los peores vicios populistas, ademas de una víctima de apologia del delito y del mal gusto... pic.twitter.com/yqUhnzFRrZ — Guillermo Castello (@grcastello) September 8, 2026

FELIZ DÍA DEL MAESTRO.

MAGA! pic.twitter.com/0GB1OOlstK — Javier Milei (@JMilei) September 11, 2026