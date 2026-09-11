La inseguridad, el principal reclamo: la semana política en redes

La Tecla
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Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune.— Diego Santilli (@diegosantilli) September 7, 2026
Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima.
Ministro, concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado— Javier Alonso (@JaviAlonsook) September 8, 2026
Bajar la edad de imputabilidad no alcanza. ¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y… https://t.co/D7JVMBLipb
Señor Ministro de Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se sienta con el Gobernador y le pide que deje de comprar penes de madera?— Diego Santilli (@diegosantilli) September 8, 2026
Mejor que invierta más en seguridad que el conurbano es tierra de nadie. https://t.co/e1fq7CbLMJ
@Kicillofok pic.twitter.com/Nl5Z06K0V3— Diego Valenzuela (@dievalen) September 10, 2026
ME LO ARRUINARON!!— Guillermo Castello (@grcastello) September 8, 2026
Un despacho que supo ser un FARO DE LA LIBERTAD en el Palacio Legislativo de La Plata durante 4 años, se convirtió desde Diciembre, en un aguantadero de los peores vicios populistas, ademas de una víctima de apologia del delito y del mal gusto... pic.twitter.com/yqUhnzFRrZ
FELIZ DÍA DEL MAESTRO.— Javier Milei (@JMilei) September 11, 2026
MAGA! pic.twitter.com/0GB1OOlstK
Never forget. 25 años.— Pablo Quirno (@pabloquirno) September 11, 2026
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Comunicado del Bloque del PRO sobre nuestro retiro del recinto y las amenazas y agravios ejercidos por la Concejal Gisela Di Dio del espacio de @JuanGrabois.— Nicolás Morzone (@nicomorzone) September 10, 2026
Dicho esto, reafirmamos que cualquier definición en contra de Malvinas a la expresada por @JMilei es funcional a… pic.twitter.com/kRy0VLDYB1