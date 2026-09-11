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La inseguridad, el principal reclamo: la semana política en redes

Diversos episodios de inseguridad dispararon críticas severas a la gestión de Kicillof desde la cúpula del gobierno nacional. Además, la IA continúa como motor propagandístico de Milei. También, los cruces atravesaron las pantallas y llegaron a recinto.

La inseguridad, el principal reclamo: la semana política en redes
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La segunda semana de septiembre volvió a convertir las redes sociales en una caja de resonancia de la política nacional y bonaerense. La inseguridad, las disputas entre oficialismo y oposición, cruces que saltaron del recinto al mundo digital y hasta recuerdos personales marcaron una semana en la que dirigentes y funcionarios encontraron en sus perfiles un nuevo escenario para confrontar, responder y amplificar sus posiciones.

La inseguridad, el principal reclamo

Durante la segunda semana de septiembre tuvieron lugar varios hechos de inseguridad lamentables en diversos puntos del territorio bonaerense. La falta de acción y respuesta de la cartera que dirige Javier Alonso propiciaron críticas desde el gobierno nacional. Puntualmente, Diego Santilli cruzó al ministro de Seguridad a través de las redes, en primer lugar, por la polémica suspensión del Régimen Penal Juvenil en la provincia.
 

A los dichos del Jefe de Gabinete de la Nación, Alonso contestó y cuestionó la falta de los fondos por parte del Gobierno Nacional: "Concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado", expresó el ministro.
 

El ida y vuelta no quedó ahí, sino que Santilli se refirió a Alonso como "Ministro de Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires" y sugirió que Kicillof deje de gastar recursos en "comprar penes de madera" para así reforzar la seguridad, indicando también que el conurbano es "tierra de nadie".
 

Cabe recordar que durante esta semana asesinaron a un jóven de 23 años en José C. Paz, balearon a un padre que dejó a su hija en la escuela en El Palomar (Morón) y una familia fue secuestrada y mantenida en cautiverio en Brandsen por una acumulación de deudas.

Valenzuela se prende a todas

En sintonía con los reclamos que elevó Santilli, el senador provincial y ex-intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, compartió un contundente posteo en su perfil de X, en el cual acusó a Axel Kicillof de ser el principal responsable de la seguridad en la provincia y reclamó "menos interna y más seguridad", un guiño a las tensiones que mueven al peronismo de cara al 2027.
 

¿No será muy dramático?

El ex-diputado bonaerense por LLA, Guillermo Castello, utilizó su perfil de X para hacer un reclamo a los cuatro vientos digitales: le pusieron un cartel que pide por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner en la fachada del que supo ser su despacho. El ex-legislador aseguró que su oficina supo ser "un faro de libertad" y que ahora se convirtió en "un aguantadero de los peores vicios populistas", además de "una víctima de apologia del delito y del mal gusto". 
 

"dIA del Maestro"

No es noticia la fascinación que tiene Javier Milei por los videos realizados por Inteligencia Artificial. En sus redes sociales suele compartir delirios que gastan litros y litros de agua para dar mensajes partidarios y dar un golpe virtual a sus detractores y críticos. En esta ocasión, utilizó la tecnología para homenajear a Domingo Faustino Sarmiento por el Día del Maestro.

En el video se muestra a un Javier Milei animado por IA manteniendo una conversación con Sarmiento, hablando de la importancia de la docencia y destacando como a ambas figuras les "criticaban sus formas". No hay mucho que decir, a este punto, videos así son moneda corriente, veremos cuanto tarda el presidente en volver a generar un shock digital con sus creaciones.
 

A 25 años del 11-S, Quirno recordó su voluntariado

El canciller Pablo Quirno recordó su participación como voluntario de la Cruz Roja estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, al cumplirse 25 años del ataque. El funcionario compartió en su perfil de X una foto de la credencial que conservó de aquella época y que le permitía acceder a Ground Zero, acompañándola con la leyenda "Never Forget. 25 años".

Quirno estaba radicado en Nueva York cuando ocurrieron los atentados contra el World Trade Center. En ese momento trabajaba en J.P. Morgan y posteriormente se sumó como voluntario de la Cruz Roja. La identificación llevaba su nombre y la leyenda “NYC Incident Response”, además de indicar “Full Access & Ground Zero”, lo que le daba acceso total a la zona de la tragedia.
 

La discusión por Malvinas llegó al Concejo platense

La discusión por los anuncios de Javier Milei sobre las Islas Malvinas también tuvo su capítulo en el Concejo Deliberante de La Plata y terminó trasladándose a las redes sociales. El cruce se produjo entre el concejal del PRO Nicolás Morzone y la edil de Fuerza Patria Gisela Di Dio, durante el tratamiento de proyectos contrapuestos sobre la postura del Gobierno nacional.

El momento más tenso llegó cuando Morzone cuestionó al Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM), al que acusó de haberse convertido en una "unidad básica de La Cámpora y del peronismo". Di Dio salió en defensa de los excombatientes y respondió con una serie de insultos que continuaron incluso fuera del recinto, mientras el intercambio comenzó a circular en redes.

Por su parte, la concejal de Fuerza Patria describió el incidente en un video publicado en su perfil de Instagram, en el cual señala lo lamentable del episodio y la reprochable actitud del concejal del PRO
 



Por su parte, Morzone, compartió un comunicado en su perfil de X en el cual sienta las posiciones del bloque del PRO sobre Malvinas. Paradójicamente, el concejal en su posteo abraza el violeta y se pone la peluca mileísta, tras expresar que: "Les duele que Milei luche por la soberanía y sea el primer presidente argentino en tener una determinación geopolítica concreta de recuperar las Islas Malvinas".
 

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