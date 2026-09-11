Alerta para los intendentes bonaerenses: la Corte puso la lupa sobre las tasas
El máximo tribunal revocó un fallo que avalaba una tasa cobrada por la Municipalidad de Córdoba al Banco Galicia y fijó condiciones para que estos tributos sean válidos. El criterio puede impactar de lleno en los municipios de la Provincia de Buenos Aires y en su esquema de recaudación.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a poner bajo la lupa una de las principales herramientas de recaudación de los municipios y dictó un fallo que puede tener consecuencias de alto impacto en la provincia de Buenos Aires. El máximo tribunal revocó una sentencia que había avalado una tasa cobrada por la Municipalidad de Córdoba al Banco Galicia y estableció condiciones concretas para que un municipio pueda exigir este tipo de tributos.
El pronunciamiento no significa que las tasas municipales hayan quedado prohibidas. El punto es otro: la Corte dejó en claro que una tasa no puede funcionar como un impuesto disfrazado y que la existencia de una ordenanza municipal, por sí sola, no alcanza para justificar el cobro.
El expediente se inició en 2008, cuando la Municipalidad de Córdoba determinó una deuda contra el Banco Galicia en concepto de la denominada “Contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios”, correspondiente a distintos períodos fiscales entre 2001 y 2005, más intereses y sanciones.
La Justicia cordobesa había avalado el cobro y considerado que, por desarrollar su actividad dentro del ejido municipal, el banco podía presumirse beneficiario de los servicios públicos prestados por la comuna. Incluso había colocado sobre el contribuyente la carga de demostrar que esos servicios no habían sido recibidos.
En tanto, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, estableció tres condiciones que los municipios deben observar. En primer lugar, la norma debe definir de manera clara el hecho imponible y precisar cuáles son los servicios que justifican el tributo. En segundo término, el municipio debe haber organizado y puesto efectivamente a disposición del contribuyente ese servicio. Finalmente, el monto exigido debe guardar una relación razonable con el costo global de la prestación y la capacidad contributiva.
Así, la carga de acreditar la existencia de la prestación queda principalmente del lado del municipio cuando el contribuyente cuestiona que el servicio haya sido efectivamente brindado.
El criterio resulta especialmente sensible para la provincia de Buenos Aires, donde las tasas municipales representan una fuente central de financiamiento de los gobiernos locales y existe desde hace tiempo una fuerte discusión sobre su alcance, las bases imponibles y las formas utilizadas para cobrarlas.
El impacto potencial aparece, además, en un contexto de creciente disputa entre la Nación y los intendentes por la presión tributaria municipal. El Gobierno nacional cuestionó especialmente los mecanismos mediante los cuales algunos municipios incorporaron tasas en facturas de servicios o en el precio de los combustibles, mientras que los jefes comunales defendieron su potestad tributaria y la necesidad de financiar servicios locales.
De hecho, la decisión de la Corte llega en medio de esa pelea política. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró públicamente el fallo y lo calificó como “excelente”. La resolución fue interpretada por el Gobierno nacional como un respaldo a su cuestionamiento sobre determinadas tasas municipales.
Para los municipios bonaerenses, el punto más delicado no pasa solamente por cuánto recaudan, sino por cómo justifican jurídicamente cada tasa. El fallo abre la puerta a que contribuyentes cuestionen aquellos tributos en los que la contraprestación aparece formulada de manera genérica, sin una identificación precisa del servicio o sin una relación razonable entre lo que se cobra y el costo de la prestación.
La propia Corte puso el foco en este problema al cuestionar la normativa cordobesa por su amplitud. Los jueces señalaron que fórmulas demasiado laxas pueden terminar convirtiéndose en una herramienta para gravar actividades de contribuyentes a quienes no se les presta un servicio concreto.
El antecedente tampoco aparece aislado. La Corte ya había construido una línea jurisprudencial restrictiva en materia de tasas municipales a través de casos como “Compañía Química”, “Laboratorios Raffo”, “Syngenta Agro”, “Quilpe”, “Gasnor” y “Esso Petrolera Argentina”. El nuevo fallo profundiza esa doctrina y vuelve a remarcar que la autonomía tributaria municipal no es ilimitada.
La discusión, entonces, puede trasladarse ahora a Buenos Aires. En una provincia donde los municipios administran una amplia batería de tasas y contribuciones, el fallo puede convertirse así en un nuevo frente judicial y fiscal para los intendentes. No implica, por sí mismo, la caída automática de los tributos municipales, pero sí eleva el estándar que deberán cumplir para defenderlos ante eventuales reclamos.