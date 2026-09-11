El Senado fijó fecha para una nueva sesión tras un mes sin actividad

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Con poca actividad legislativa y muchas internas dentro del peronismo, la Cámara Alta confirmó una nueva sesión ordinaria tras más de un mes donde solo hubo actividad en las distintas comisiones.
En el tintero hay muchos proyectos para tratarse, sobre todo con lo relacionado a las modificaciones en el sistema electoral para la contienda del próximo año. Si bien todavía no hay consensos, hubo un primer encuentro entre el ministro de Gobierno y las presidentas de las comisiones de Reforma Política para avanzar.
La sesión está prevista para este martes 15 a las 16 horas, según indicaron desde la Secretaría Legislativa del Senado bonaerense.
En la última sesión ordinaria se aprobaron proyectos de menor calibre. Lo más importante pasó por la designación de María Cecilia Martínez como integrante suplente del Consejo de la Magistratura. A su vez, se aprobó la Ley Joaquín que estipula la instalación mantenimiento y fijación de arcos deportivos, aros de básquet, postes, juegos de plaza y otros elementos recreativos en espacios públicos y privados de la provincia.
En esa línea, también declararon ciudadano ilustre post mortem a Luís Rolando Lata, exsecretario legislativo de la Cámara Alta. Además de declarar de interés legislativo la “Guía Ema para el abordaje en ámbitos educativos de casos de difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento”. La iniciativa complementa a la Ley Ema, que aborda la violencia digital en ámbitos educativos.
La Ley Ema, proyecto que presentó la diputada bonaerense Mayra Mendoza, fue uno de los últimos proyectos que se aprobó en Diputados y podría tener su sanción definitiva en la próxima sesión de la Cámara alta.
Sin embargo, la poca actividad legislativa se da producto de la fuerte interna que el peronismo bonaerense posee en la provincia de Buenos Aires. Durante la primera sesión ordinaria del año, hubo fuertes cruces entre los senadores Sergio Berni y Mario Ishii con la vicegobernadora Verónica Magario.
El exministro de Seguridad cuestionó la poca actividad legislativa y reprochó el decreto de la conformación de las comisiones. Por su parte, el exintendente de José C. Paz cargó muy duro contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof por no tratar sus proyectos de emergencia alimentaria y sanitaria en todo el territorio bonaerense.
En dicha sesión, el exintendente invitó al gobernador a “recorrer el Conurbano” para que visualice las problemáticas de los distritos. También hubo otro episodio de tensión con Mario Ishii, cuando votó en contra de los proyectos de Salud que presentó el Poder Ejecutivo.
Cuando comenzó su tratamiento en comisiones, el exintendente no acompañó al bloque y terminó votando en contra. Con esta situación los proyectos sanitarios no pasaron el filtro de la comisión de Salud Pública.