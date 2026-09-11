Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de septiembre de 2026 LEGISLATURA

El Senado fijó fecha para una nueva sesión tras un mes sin actividad

La Cámara Alta bonaerense tendrá una nueva sesión la semana que viene mientras continúa la actividad en comisiones. En la última sesión ordinara se asignó un lugar en el Consejo de la Magistratura.

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