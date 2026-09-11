Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de septiembre de 2026 EN SAN VICENTE

La Liga de Intendentes sigue activa: reunión con Quintela para fortalecer la unidad

Los intendentes del PJ se fortalecen como una nueva pata del peronismo bonaerense y recibieron al gobernador de La Rioja con el fin de continuar con los encuentros con dirigentes para tejer lazos con distintos sectores.

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