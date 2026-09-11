La Liga de Intendentes sigue activa: reunión con Quintela para fortalecer la unidad
Los intendentes del PJ se fortalecen como una nueva pata del peronismo bonaerense y recibieron al gobernador de La Rioja con el fin de continuar con los encuentros con dirigentes para tejer lazos con distintos sectores.
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La Liga de Intendentes peronistas continúa de reunión en reunión. Con el fin de posicionarse como la cuarta pata del peronismo bonaerense y sentarse en la mesa de decisiones, los alcaldes mantuvieron una reunión con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para seguir fortaleciendo la unidad dentro de un peronismo que cada vez está más roto.
La cita fue en el Museo Quinta 17 de octubre en San Vicente. El intendente Nicolás Mantegazza ofició de anfitrión en un encuentro que contó con la presencia del intendente, Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza), Juan de Jesús (La Costa), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).
En ese sentido, uno de los ejes centrales del encuentro estuvo puesto en el fortalecimiento del federalismo, el análisis de la situación económica en las provincias, y el impacto de las políticas públicas del Gobierno Nacional en las familias.
El desempleo, la morosidad familiar y la fuerte caída de la industria en el último tiempo fueron los ejes del encuentro. A su vez, repasaron la situación política que atraviesa el peronismo tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires.
No es la primera vez que la Liga de Intendentes Peronistas mantiene encuentros con dirigentes nacionales. Primero mantuvieron un encuentro con el gobernador Axel Kicillof en La Plata, luego visitaron a José Mayans, Wado de Pedro y Juliana Di Tulio cuando se rechazaron las modificaciones de la Ley de Tierras en el Congreso.
La Liga también se reunió con el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y con el referente del Frente Renovador, Sergio Massa.
En todos los encuentros intentaron pregonar la unidad dentro del peronismo, pero le llevaron sus posturas respecto a temas de importancia relacionados al sistema electoral y la toma de decisiones dentro del espacio.
En el ámbito político, coincidieron en la defensa de las economías regionales y el desarrollo productivo como punto de partida para la construcción de una alternativa nacional de cara al 2027. La mirada federal e industrial de las provincias es un punto central de acuerdo entre La Liga y el mandatario riojano.