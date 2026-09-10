Libertarios piden interpelar a Alonso luego de la oleada de inseguridad en el Conurbano

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En los últimos días ocurrieron duros hechos de inseguridad que coparon la agenda mediática y pusieron en el ojo de las críticas al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y al gobernador Axel Kicillof por la falta de respuestas ante estas situaciones.
Luego del crimen del joven en José C. Paz y el tiroteo en una escuela de El Palomar, legisladores de La Libertad Avanza presentaron en ambas cámaras un pedido de interpelación para el ministro de Seguridad, con el fin de que se acerque a la Legislatura bonaerense para que de explicaciones.
Los hechos generaron suma conmoción en la sociedad. La muerte de David Elías Ojeda Vázquez en manos de dos motochorros cuando regresaba de entrenar, el tiroteo frente a una escuela que terminó con un hombre herido de bala y el secuestro de una familia por no afrontar sus deudas, desataron que los libertarios realicen este movimiento para interpelar a Alonso.
Por su parte, también está la polémica por la decisión de la jueza Pascual, quien presentó un habeas corpus para suspender el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Mientras sucedían todos estos hechos, el ministro de Seguridad estaba en Misiones acompañando a Axel Kicillof en una recorrida de campaña rumbo al 2027.
Los libertarios sotuvieron que El proyecto reclama que Alonso explique las medidas que tomó el gobierno encabezado por Axel Kicillof para enfrentar la crisis de inseguridad que afecta al Conurbano.
“El Ministro Alonso debe dar explicaciones. Sabemos que en la Provincia no existen datos, no hay estadísticas sobre el personal, rutas de patrullaje, siquiera un mapa del delito actualizado y accesible. Ni hablar del daño que hizo una mirada garantista de la seguridad y de lo que vivimos estos días”, expresó el presidente de LLA PBA Sebastián Pareja sobre el tema.
Por su parte, sostuvo que “la crisis de inseguridad es desesperante. El delincuente no puede conocer mejor el territorio que la Policía. Eso es lo que pasa en la gestión de Kicillof y Alonso. Cada día tenemos un nuevo caso de inseguridad, robos violentos y homicidios. Tiene que venir a la Legislatura y rendir cuentas”.
En esa línea, el presidente de bloque de senadores de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, manifestó: “La crisis en seguridad que viven los bonaerenses no tiene precedentes. Queremos que Alonso venga al Senado, dé la cara y explique qué está haciendo el Gobierno de Kicillof para proteger a los bonaerenses. Los vecinos necesitan seguridad, no discursos”.
"La Provincia es una zona liberada donde llevar a los chicos al colegio se volvió un acto de supervivencia y el garantismo destruyó el orden. Exigimos que el gobernador Axel Kicillof dé la cara y comience a hacer algo de una vez por todas: hace más de seis años que los delincuentes pueden actuar libremente dejando a los bonaerenses rehenes de la inseguridad. Se acabó la impunidad; es hora de aplicar las leyes y dejar en claro que el que las hace, las paga", dijo el presidente del bloque de diputados LLA PBA, Juanes Osaba.