Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de septiembre de 2026 EXPLICACIONES

Libertarios piden interpelar a Alonso luego de la oleada de inseguridad en el Conurbano

Legisladores de La Libertad Avanza en ambas cámaras presentaron un pedido de interpelación para el ministro de Seguridad de la Provincia ante los últimos hechos delictivos en José C. Paz y Morón.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.