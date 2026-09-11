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OTRA VEZ

El giro inesperado en la ruptura de Accardi y Vázquez

A más de un año de su ruptura con Nico Vázquez, resurge con fuerza la versión de un vínculo entre Gimena Accardi y Andrés Gil mientras Cande Vetrano acababa de ser madre

El giro inesperado en la ruptura de Accardi y Vázquez
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A más de un año de la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, una de las versiones más insistentes del caso volvió al centro de la escena.

En LAM se dio por cierta la existencia de un vínculo entre la actriz y Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano y padre de su hijo Pino.

El tema surgió al hablar de la ausencia de Accardi en la despedida de soltera de Lali Espósito. Esa distancia se vinculó con un momento delicado dentro del grupo de amigas, en el que el nombre de Vetrano volvió a aparecer.Según lo planteado en el programa, Accardi y Gil compartían obra teatral, giras y camarines.

El vínculo se habría extendido durante un tiempo y Vetrano se habría enterado cuando su hijo era recién nacido. Después, cada uno reordenó su situación personal.Días atrás, Gil restó importancia a los rumores.

Sin mencionar a Accardi, dijo que con Vetrano atraviesan un buen momento familiar y que prefieren no prestar atención a lo que circula. Destacó que hoy están enfocados en su hijo.La ruptura de Accardi y Vázquez, ocurrida en 2025, había generado múltiples versiones. Esta confirmación televisiva reavivó una de las más persistentes y volvió a poner en foco a quienes habían quedado al margen del relato inicial.

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