Crisis en Crucero del Norte: suspenden viajes y hay temor por despidos

Crucero del Norte, una de las compañías históricas de larga distancia del norte argentino, dejó de vender pasajes entre Posadas y Buenos Aires. El cese rige hasta nuevo aviso, tanto en boleterías como en la web, y afecta a pasajeros que usan ese eje para llegar a Retiro y conectar con el resto del país.



En paralelo circuló una versión de que la firma está paralizada y que habrían enviado entre 1.000 y 1.200 telegramas de despido a choferes, mecánicos y administrativos. Esa misma versión sostiene que los empleados cobraron solo una parte del sueldo y que quedó comprometido el pago de aguinaldo y aportes. Esos números no fueron confirmados de manera oficial por la empresa ni por la UTA.Lo que sí está documentado es un conflicto salarial previo.



El 26 de agosto, trabajadores retuvieron tareas y bloquearon la salida de unidades luego de percibir apenas el 50% del salario. Semanas después, la compañía suspendió el servicio a Buenos Aires sin fijar fecha de retorno.El cuadro se inscribe en una crisis más amplia del transporte de larga distancia.



En junio, la propia empresa habló de una reestructuración por caída de demanda y suba de costos: ocupación cercana al 40%, combustible más caro y competencia de los vuelos low cost. Ahora, voces críticas atribuyen el parate a la quita de subsidios y a la desregulación. Mientras no haya un comunicado formal sobre despidos o quiebra, el dato concreto es otro: una de las conexiones troncales del NEA con Buenos Aires está cortada y cientos de pasajeros deben buscar alternativas.