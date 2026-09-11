Emma Heming sobre Bruce Willis: “Todavía hay alegría, pero el duelo no para”

Bruce Willis sigue “muy presente” para su familia, aunque la enfermedad avanzó. Así lo contó su esposa, Emma Heming Willis, al hablar del diagnóstico de demencia frontotemporal que el actor recibió después de alejarse de la actuación.



En marzo de 2022, la familia informó que Willis dejaba el cine por afasia. En febrero de 2023 el cuadro se actualizó a demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa que afecta otras áreas del cerebro que el Alzheimer. Heming insiste en esa diferencia: cuando le preguntan si Bruce todavía recuerda a los suyos, responde que sí. “Bruce no tiene Alzheimer. Tiene demencia frontotemporal”, dijo, y reclamó que se informe con precisión para no alimentar el estigma.También describió el costo emocional de acompañarlo. “Es extremadamente difícil y doloroso. Todos queremos que nuestros seres queridos estén sanos y sean quienes siempre fueron.



Pero la demencia frontotemporal es una enfermedad devastadora que te va arrebatando cosas muy lentamente”. Por eso habla de un duelo constante. Al mismo tiempo, rechazó la idea de que la enfermedad sea solo oscuridad: “Todavía tenemos muchísimos momentos hermosos de alegría y conexión”.Willis es padre de cinco hijas: Mabel, de 14, y Evelyn, de 12, con Emma; y Rumer, Scout y Tallulah, con Demi Moore.



Según Heming, cada una armó un vínculo propio con él. “Bruce siempre fue una presencia sólida e inquebrantable en sus vidas”, señaló.