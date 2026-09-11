Volver | La Tecla Nacionales 11 de septiembre de 2026 PARA ABAJO

Avanza la informalidad: cayó el salario registrado y el empleo en blanco toca fondo

No sólo se redujo la cantidad de puestos de trabajo formal al menor nivel en 50 meses, sino que los que aún lo conservan cobran menos en promedio, según los últimos datos oficiales.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.