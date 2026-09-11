Avanza la informalidad: cayó el salario registrado y el empleo en blanco toca fondo

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Dos datos revelados hoy por informes basados en datos oficiales revelan la profundidad de la crisis del empleo: los puestos de trabajo registrado se encuentran en su nivel más bajo en los últimos 50 meses y, para peor, quienes aún conservan su trabajo en blanco cobran menos en promedio.
Los datos de caída del nivel de empleo formal y del nivel salarial provienen de los datos más recientes de la Secretaría de Trabajo y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En primer término, la consultora Politikon Chaco elaboró un informe sobre las cifras oficiales de empleo registrado, y llegó a la conclusión de que el nivel nunca fue tan bajo desde mediados de 2022, en la pospandemia. Estamos hablando de 6.126.400 asalariados formales, la cifra más baja en más de cuatro años.
Al observar el panorama completo, el desplome resulta contundente: desde noviembre de 2023, Argentina registra la evaporación de 246.312 empleos.
La provincia de Buenos Aires, siendo la más grande del país, es la que más empleos perdió desde noviembre de 2023, es decir, antes de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación. La variación desde entonces hasta la actualidad fue de –4,5%, y en números absolutos, de 90.103 puestos menos.
Pero es la provincia más austral del país, Tierra del Fuego, la que se lleva el premio al mayor desplome porcentual, con una caída acumulada del 17,9% desde noviembre de 2023.
En cambio, Neuquén se muestra como ganadora del modelo, ya que, impulsado por la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, el empleo formal creció allí un 8,7% durante la gestión Milei.
Otro parámetro que muestra la degradación del mundo laboral es la caída del salario registrado: lleva tres meses seguidos de desplome, según las cifras del SIPA al mes de julio.
En ese lapso, los sueldos en blanco computaron en promedio una baja del 3,6%.
El problema es evidente: los salarios reales no logran despegar mientras la inflación y otros factores continúan erosionando el valor del dinero. Lo más alarmante es que las remuneraciones efectivamente cobradas están rindiendo menos de lo que prometían los acuerdos paritarios, que se mantuvieron estancados en términos reales durante el mismo período.
No obstante, la situación no es igual para todos. La hotelería y los restaurantes tuvieron una recuperación importante, con una suba real del 11,8% en el nivel salarial, seguidos por los servicios comunitarios y empresariales. La pesca y el agro también mostraron signos positivos.
En contraste, transporte, almacenamiento y comunicaciones lideran la caída con un desplome del 4,3%. Le siguen de cerca el comercio (–3%), la salud (–2,7%) y la intermediación financiera (–2,6%).