Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de septiembre de 2026 GRIETA

Por Andrés Sosa

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Fuego cruzado por la seguridad: el Gobierno contraataca tras la bronca libertaria

Tras una serie de hechos delictivos en el Conurbano, La Libertad Avanza pidió interpelar al ministro de Seguridad Javier Alonso y desde el Gobierno salieron a responder. El Ejecutivo recordó que Javier Milei le quitó fondos millonarios para la compra de patrulleros y cuestionó a la oposición.

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