Fuego cruzado por la seguridad: el Gobierno contraataca tras la bronca libertaria
Tras una serie de hechos delictivos en el Conurbano, La Libertad Avanza pidió interpelar al ministro de Seguridad Javier Alonso y desde el Gobierno salieron a responder. El Ejecutivo recordó que Javier Milei le quitó fondos millonarios para la compra de patrulleros y cuestionó a la oposición.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La seguridad volvió a instalarse en el centro de la discusión política bonaerense y desde el gobierno de Axel Kicillof salieron a responder a las críticas opositoras. El cruce se produjo luego de que La Libertad Avanza pidiera la interpelación del ministro Javier Alonso en la Legislatura por la situación delictiva en el Conurbano, mientras que desde José C. Paz, un municipio gobernado por el peronismo y bajo la conducción política de Mario Ishii, también exigieron al Gobernador que refuerce la seguridad.
El encargado de responder fue Carlos Bianco, quien buscó marcar una diferencia entre el discurso opositor y los datos que maneja la administración bonaerense. “No solo que nos preocupa, sino que nos ocupamos. Ha estado varias veces el ministro de Seguridad, Alonso, comentando cuáles son todas las acciones que se llevan adelante desde la provincia de Buenos Aires, sobre todo cuando uno hace la comparación respecto de lo que se hacía anteriormente, el resultado y las acciones son muy claras”, sostuvo.
El ministro de Gobierno planteó que los indicadores de delito muestran una mejora en la Provincia y apuntó directamente contra el discurso del Gobierno nacional. “Cuando se analiza los datos sobre delito en la provincia de Buenos Aires y la verdad es que se ha reducido respecto de los últimos años. Es algo que inclusive dijo el gobierno nacional, que el gobierno nacional se mofa de que han se han reducido los indicadores, han mejorado los indicadores de seguridad en Argentina desde que llegaron ellos”, afirmó.
En ese punto, Bianco lanzó uno de los principales argumentos de la Provincia frente a las críticas libertarias. “Pero la provincia de Buenos Aires es el 40 o el 50 por ciento de eso. Después nos dicen a nosotros que hay un baño de sangre. O sea, mejoraron los indicadores de seguridad en la nación, pero, supuestamente, hay un baño de sangre en la provincia. No podrían pasar las 2 cosas al mismo tiempo”, manifestó.
De todos modos, el funcionario reconoció que la mejora de algunos indicadores no significa que el problema esté resuelto. “Eso tiene que ver con que mejoraron los indicadores de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. El indicador de homicidios viene bajando sostenidamente en los últimos años, pero también muchos de los otros delitos. ¿Esto implica que no haya delito en la provincia de Buenos Aires? No, obviamente, sigue habiendo delito en la provincia de Buenos Aires. Y esa es la tarea que nosotros nos tenemos que dar y que nos estamos dando”, expresó.
La respuesta oficial incluyó además una defensa del esquema de trabajo que impulsa la gestión de Alonso, con incorporación de tecnología, patrulleros y coordinación con los municipios. “Hacer un plan de trabajo serio que implique la incorporación de tecnología, la incorporación de patrulleros, como hemos estado haciendo todo este tiempo. La coordinación entre la provincia y los municipios, para seguir bajando esos índices de delito”, señaló Bianco.
La discusión, sin embargo, quedó atravesada por los recursos y el ministro sostuvo que la Nación dejó de enviar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que la Provincia utilizaba, entre otras cuestiones, para políticas de seguridad. “Por ejemplo, acabo de decir que el gobierno nacional nos cortó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que nosotros utilizábamos fundamentalmente para políticas de seguridad”, afirmó.
Bianco precisó que el año pasado estaban previstos 750 mil millones de pesos para la compra de patrulleros, fondos que nunca llegaron y que obligaron a la Provincia a afrontar parte de esos gastos con recursos propios. “Nosotros tuvimos que pagar 170 mil millones de pesos, porque no tenemos los 750 mil millones que tenían que llegar desde la nación”, sostuvo.
El planteo oficial llegó en medio de una ofensiva de La Libertad Avanza, que reclama que Alonso concurra a la Legislatura para explicar las políticas de seguridad, con críticas especialmente duras de Sebastián Pareja, Carlos Curestis y Juanes Osaba. En paralelo, el municipio de José C. Paz también elevó el tono y reclamó a Kicillof que refuerce la seguridad, al tiempo que destacó los recursos propios que destina para sostener patrullas, cámaras y hasta el funcionamiento de móviles de la Policía Bonaerense.
Así, la seguridad suma un nuevo frente de tensión para el Gobierno bonaerense por lo que la Provincia responde con estadísticas, gestión y reclamos por fondos, mientras la oposición busca instalar la idea de una crisis sin respuestas y algunos sectores del propio peronismo empiezan a exigir resultados con mayor dureza. El desafío para Kicillof y Alonso será demostrar que la discusión sobre recursos y responsabilidades no termine desplazando la cuestión central, que es cuánto puede mejorar efectivamente la seguridad cotidiana de los bonaerenses.