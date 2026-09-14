Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de septiembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

​La Justicia frenó el traslado de un gerente que rechazó un polémico crédito del Banco Nación

​Tras oponerse a un financiamiento de 52.600 millones de pesos a una sociedad vinculada a un empresario salpicado por el FIFAgate, el funcionario zonal fue notificado de un traslado a Santa Fe. La Justicia federal frenó la medida mientras la entidad niega represalias.

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