Volver | La Tecla Nacionales 13 de septiembre de 2026 AVANCE TECNOLóGICO

El CEO de Anthropic pide frenar la carrera de la IA y Elon Musk lo respalda: “Es una preocupación seria”

Dario Amodei, uno de los hombres que lidera el desarrollo mundial de la inteligencia artificial, advirtió que la tecnología avanza más rápido que la capacidad humana para comprenderla y controlarla. Elon Musk respaldó públicamente su preocupación y Sam Altman, CEO de OpenAI, reconoció conversaciones entre las grandes compañías para establecer reglas comunes de seguridad.

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