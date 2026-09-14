Provincia licita $420 millones en equipos y deja abierta una ventana a duplicar el gasto
El Ministerio de Seguridad bonaerense autorizó una licitación privada por $420,8 millones para comprar equipamiento e insumos de red e informáticos. El pliego contempla además la posibilidad de aumentar hasta un 100% la provisión, por lo que el gasto potencial podría superar los $841 millones.
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El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una licitación privada para la adquisición de equipamiento e insumos de red e informáticos por un presupuesto oficial estimado de $420.818.791,62. La contratación quedó formalizada mediante la Resolución N° 85-SSTAYLMSGP-2026 y tramita bajo el expediente EX-2026-02928144-GDEBA-DDPRYMGEMSGP.
El proceso, identificado en el sistema Provincia de Buenos Aires Compras (PBAC) como 170-0863-LPR26, fue impulsado a pedido de la Dirección General de Informática del Ministerio de Seguridad. La compra contempla 55 renglones, con distintos plazos de entrega: 60 días corridos para los renglones 1 a 8, 20 y 23 a 55, y 30 días para los renglones 9 a 19, 21 y 22.
Pero uno de los puntos que sobresale de la resolución es la posibilidad de ampliar considerablemente la contratación. El artículo 6 establece que la provisión solicitada podrá ser aumentada hasta en un 100%, de acuerdo con la normativa vigente y las condiciones particulares de la licitación.
De concretarse una ampliación por el máximo permitido, el monto involucrado podría duplicarse: de los $420,8 millones del presupuesto oficial inicial a aproximadamente $841,6 millones.
La resolución fue firmada por el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Seguridad, Carlos Daniel Herrera, y establece que la Dirección General de Informática será la contraparte del contrato y tendrá a su cargo verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el eventual adjudicatario.
La convocatoria se realizará a través de PBAC y podrán presentar ofertas quienes hayan descargado el pliego desde la plataforma y cumplan con los requisitos establecidos. La fecha y hora de apertura de las propuestas quedaron delegadas en la Dirección de Compras y Contrataciones.
El gasto fue imputado al Presupuesto General 2026, con distintas partidas que totalizan los $420.818.791,62 previstos para la contratación.
Así, mientras el llamado parte de una erogación oficial de más de $420 millones, la propia normativa que rige el proceso deja abierta una segunda instancia de expansión del gasto por hasta el mismo monto. El dato adquiere relevancia en una contratación destinada a sostener y ampliar la infraestructura tecnológica del Ministerio de Seguridad bonaerense.