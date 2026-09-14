Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de septiembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Provincia licita $420 millones en equipos y deja abierta una ventana a duplicar el gasto

El Ministerio de Seguridad bonaerense autorizó una licitación privada por $420,8 millones para comprar equipamiento e insumos de red e informáticos. El pliego contempla además la posibilidad de aumentar hasta un 100% la provisión, por lo que el gasto potencial podría superar los $841 millones.

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