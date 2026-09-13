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Colapinto escaló dos posiciones y terminó séptimo en Madrid

El pilarense corrió una gran carrera en España, sumó puntos y cerró uno de sus mejores fines de semana en la Fórmula 1.

Colapinto escaló dos posiciones y terminó séptimo en Madrid
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El Gran Premio de España tuvo una de las mejores actuaciones de Franco Colapinto en su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo. El pilarense había clasificado a la Q3 durante el sábado, lo que le valió el noveno puesto en la parrilla.

En una sólida performance, el joven corredor argentino realizó una gran largada, de esas a las que nos tiene acostumbrados, y supo adaptarse a la estrategia, aguantando a Piastri en las últimas 10 vueltas y manejando sin errores en un circuito que premia a los corredores, por lo que pudo sumar 6 puntos.
 



Por su parte, Pierre Gasly, el francés compañero de Franco en Alpine, terminó en la doceava posición luego de una carrera que pudo complicar a Franco.

Andrea Kimi Antonelli de Mercedes volvió a quedar en la primera posición y estiró su ventaja en la pelea por el título del campeonato. Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren) completaron el podio.

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