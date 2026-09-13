Colapinto escaló dos posiciones y terminó séptimo en Madrid

DATOS

La crisis golpea al entramado productivo: cerraron 30.633 empresas Desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026 dejaron de operar más de 30.000 empresas en la Argentina, según un informe de Fundar elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La industria, la construcción, el transporte y la gastronomía se encuentran entre los sectores más afectados.