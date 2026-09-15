Septiembre aprieta las cuentas: Provincia rescata $556.455 millones en Letras
La Tesorería General de la Provincia ordenó rescatar $556.455 millones en Letras del Tesoro con vencimiento el 24 de septiembre. El pago incluye títulos a descuento, capitalizables y ajustables por CER, cuyos fondos serán girados a la Caja de Valores para cancelar compromisos financieros pendientes.
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La Provincia de Buenos Aires deberá desembolsar más de $556.455 millones para rescatar Letras del Tesoro que tienen vencimiento el próximo 24 de septiembre. La medida fue formalizada por la Tesorería General bonaerense mediante tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.
En concreto, la Resolución N° 150-TGP-2026 dispone el rescate de $500.851.515.912 correspondientes a Letras del Tesoro en pesos a descuento. Se trata de títulos emitidos originalmente por $88.620.870.626 y posteriormente ampliados mediante una reapertura por otros $412.230.645.286.
A ese monto se suman otros $28.405.879.776 correspondientes a Letras del Tesoro en pesos capitalizables, cuya emisión había sido autorizada dentro del Sexto Tramo del Programa de Letras del Tesoro para el ejercicio 2026. El instrumento también tiene vencimiento el 24 de septiembre.
Finalmente, la Resolución N° 152-TGP-2026 ordenó rescatar $27.198.027.380 correspondientes a Letras en pesos ajustables por CER a descuento, emitidas en el marco del Tercer Tramo del programa.
En conjunto, los tres rescates totalizan $556.455.422.
Los fondos deberán ser transferidos a la Caja de Valores Sociedad Anónima, que informó que los recursos destinados al pago de los servicios financieros deben ser depositados en su cuenta en pesos N° 901 del Banco Central de la República Argentina.
Las resoluciones precisan que las operaciones requieren previamente la intervención de la Contaduría General de la Provincia y tienen como objetivo emitir las respectivas órdenes de pago para concretar el rescate de los títulos.
El movimiento se produce dentro del Programa de Letras del Tesoro de la Provincia para el ejercicio 2026, mecanismo utilizado por la administración bonaerense para obtener financiamiento de corto plazo. En este caso, los tres instrumentos involucrados concentran vencimientos en una misma fecha y obligan a afrontar un desembolso superior a los $556.000 millones.
Las medidas fueron firmadas por el tesorero general de la Provincia, David René Jacoby, y corresponden a operaciones registradas contablemente con intervención de la Contaduría General y el Ministerio de Economía bonaerense.