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Volcó una lancha en Laguna del Monte: hay cuatro muertos y buscan a un desaparecido

El accidente ocurrió el sábado en Guaminí. Tres pescadores y el guía fueron hallados sin vida; continúa el operativo por un quinto ocupante

Volcó una lancha en Laguna del Monte: hay cuatro muertos y buscan a un desaparecido
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Cinco hombres salieron el sábado a pescar en Laguna del Monte, en el partido bonaerense de Guaminí, y la embarcación en la que navegaban volcó entre las 12 y las 13. Todos cayeron al agua. Hasta el domingo habían sido hallados sin vida tres pescadores y el guía; se mantenía la búsqueda de un quinto ocupante.El grupo se encontraba en uno de los espejos de agua del sistema de Las Encadenadas del Oeste. El tracker pertenecía a un guía de la zona y podría haber volcado por el viento que soplaba en el lugar. Las causas exactas siguen bajo investigación.


Por otro lado, los Bomberos Voluntarios de Guaminí, Defensa Civil y la Policía Comunal desplegaron un operativo de rescate. El sábado localizaron los cuerpos de José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71, de Capital Federal; y José Luna, de 70. Las tareas se interrumpieron por falta de luz y se retomaron a primera hora del domingo.


Vale mencionar que  apareció el cuerpo de José Antonio Bianchi, de 52 años, guía de pesca con domicilio en Balneario Cochicó. Quedaba pendiente el rescate de un cuarto pescador. Los equipos concentraron la búsqueda en distintos sectores de la laguna para reconstruir el posible recorrido de la lancha.

La Jefatura de Policía Comunal de Guaminí suspendió, hasta nuevo aviso, toda actividad de pesca en Laguna del Monte. La causa quedó a cargo de la UFIJ N.º 3 de Trenque Lauquen, caratulada como averiguación de las causales de muerte.

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