Margarita se despide con el fin de la monarquía

Margarita cierra su tercera y última temporada en HBO Max con un desenlace que intenta saldar deudas con el universo de Floricienta y, al mismo tiempo, reabre viejas heridas entre el fandom.



Con ese episodio quedan completas las tres temporadas. La historia, creada por Cris Morena, sigue a Margarita (Mora Bianchi), hija de Floricienta y el Conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya. En la recta final se reúnen los trillizos Margarita, Fach/Federico (Franco Yan) y Andrés (Benicio Gravier), y Fabio Di Tomaso reaparece como el Conde, preso en Krikoragán.



En los últimos capítulos el grupo llega al reino. La revuelta de Merlín (Ramiro Spangenberg) frena una ejecución y abre el camino al rescate. Máximo se reencuentra primero con Merlín y después con sus hijos.



Delfina (Isabel Macedo) acepta casarse con Erasmus para sostener el poder. El régimen da un último golpe: Erasmus captura a Máximo y a Merlín. El pueblo responde y derroca el gobierno para liberarlos.



Asimismo, Margarita se casa y la vida del personaje de Floricienta llega a su fin de una forma drástica.



El arranque mostró a Margarita huérfana, a los hermanos separados y a Delfina como reina. La reacción fue inmediata, con memes, el grito de “haditas, hagan algo” y quejas porque Flor no tuvo su cuento de hadas y la villana sí parecía haber ganado. En la ficción, el pueblo tumba la corona. En la platea, el veredicto sigue siendo otro: si el cuento de Flor quedó o no a salvo.