Peronismo ATR: la larga marcha de Kicillof, el retorno de Massa y la sombra de Cristina
Los distintos campamentos internos de Fuerza Patria se mueven por carriles distintos mientras reina la indefinición hacia 2027. La esperanza de una PASO y los gestos que presagian hostilidades hacia lo que se viene.
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En el peronismo bonaerense nadie quiere quedarse quieto, pero tampoco parecen dispuestos a mostrar todas sus cartas. Axel Kicillof prepara una demostración de fuerza con proyección nacional, Sergio Massa recupera presencia territorial y vuelve a dejar señales sobre el futuro, La Cámpora sostiene a Cristina como bandera y los intendentes buscan convertirse en un actor con peso propio. Todos se mueven, construyen y hablan de unidad, aunque detrás de esa palabra se esconde una interna que todavía no encontró un mecanismo capaz de ordenar las diferencias.
El dilema es que mientras cada sector acelera su propia construcción, el justicialismo continúa sin una conducción firme que consiga imponer una hoja de ruta común. La PASO aparece como la herramienta que puede contener la diversidad, pero también como el escenario donde podrían terminar de explotar las diferencias si antes no existe un acuerdo político. Por ahora, nadie sabe quién será candidato, quién acompañará a quién ni cuál será el esquema definitivo, por lo que la estrategia pasa por llegar al momento de las definiciones con la mayor cantidad posible de poder acumulado.
Kicillof será uno de los protagonistas centrales de esa disputa y este sábado 19 de septiembre encabezará el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, regional Avellaneda, ubicada en Villa Domínico. La cita comenzará a las 11 y tendrá como consigna “A organizar la esperanza”, con una convocatoria que espera reunir a unas 20 mil personas provenientes de distintos puntos del país.
No habrá un lanzamiento formal de la candidatura presidencial del gobernador, pero sería difícil separar el volumen político de la actividad de la construcción nacional que desarrolla. El evento tendrá un marcado tono de campaña y servirá para darle un nuevo impulso a una estrategia que busca sacar al mandatario bonaerense del casillero estrictamente provincial y posicionarlo como uno de los nombres que deberán ser tenidos en cuenta cuando el peronismo empiece a discutir quién puede enfrentar a Javier Milei en 2027.
La respuesta del resto de los sectores no tarda en aparecer y el Frente Renovador también eligió ese sábado para mostrar músculo, aunque con una actividad que tendrá como protagonistas a los jóvenes del espacio. Dirigentes de distintos puntos del país se reunirán en la Ciudad de Buenos Aires para debatir, organizarse e intercambiar propuestas, en una jornada que podría contar con la presencia de Sergio Massa, tal como ocurrió en el Encuentro de Mujeres realizado en agosto.
Desde el massismo, sin embargo, buscan bajar el volumen de las especulaciones y prefieren un perfil tranquilo para Massa durante este fin de semana. Mientras tanto, el FR reunió días atrás en Pergamino a dirigentes, legisladores, concejales, funcionarios y referentes de distintos municipios de la Segunda Sección Electoral, después de haber realizado un encuentro similar en la Cuarta Sección y de avanzar con reuniones en otros territorios bonaerenses. La estructura se mueve al tiempo Massa despliega su juega sobre qué papel pretende jugar en 2027.
El exministro de Economía también reapareció al cumplirse ocho años de la muerte de José Manuel de la Sota, en un homenaje a la memoria del tres veces gobernador de Córdoba que reunió a Martín Llaryora, Juan Schiaretti, Jorge Brito, Carlos Bianco y Gerardo Zamora, entre otros dirigentes. Allí, dejó una definición que funciona como señal hacia adentro del peronismo. “Lo primero que tenemos que hacer es trabajar en unidad con los gobernadores y con los diputados. Después el resto se verá”, consideró.
La frase permite mantener abierta la discusión sobre su eventual candidatura presidencial o provincial, pero también ubica al massismo en un lugar que pretende trascender la pelea entre Kicillof y La Cámpora. Massa vuelve a plantar bandera sobre la necesidad de un peronismo unido, aunque su propio espacio recorre el territorio y prepara las condiciones para disputar protagonismo cuando llegue la hora de repartir candidaturas.
Desde el oficialismo bonaerense tampoco ven con malos ojos que cada sector avance por su cuenta. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Kicillof, respaldó las distintas actividades y sostuvo que “me parece bien, es lo que corresponde y es lo que nosotros planteamos desde el Gobernador para abajo”. Para el funcionario, el movimiento interno no representa necesariamente una amenaza, sino una condición propia de un espacio amplio que todavía debe encontrar su mecanismo de síntesis “Cada sector tiene que ir construyendo su camino. Hay distintos sectores en el peronismo y eso está bien, como hay distintos sectores en el radicalismo, en La Libertad Avanza, en la izquierda, etcétera. Hay distintos sectores que se referencian en distintos referentes, valga la redundancia, y cada uno está haciendo su camino”, afirmó.
El ministro también dejó abierta la puerta a una competencia interna y, ese sentido, dijo que “y el año que viene, que es el año de las candidaturas, veremos cómo se define esa cuestión de las representaciones y las candidaturas. Hoy está vigente una PASO y me parece que es un instrumento muy válido, como han dicho referentes de varios sectores del peronismo”, sostuvo. Para el funcionario provincial, además, “cuanto más movimiento tenga el peronismo, seguramente mejoren los resultados van a ser el año próximo en términos políticos y en términos electorales”.
La Cámpora, en tanto, juega su propio partido y no abandona la centralidad de Cristina en un contexto particular para quien se encuentra detenida y proscripta. Máximo Kirchner y Mayra Mendoza estuvieron el sábado en Magdalena en un encuentro con estudiantes bajo la consigna “¿Qué escuela queremos?”, donde debatieron sobre educación, salud mental y el impacto de la crisis económica sobre las familias de la ciudad. Después, el diputado nacional participó de un Plenario de la militancia en Colegiales, donde profundizó sus cuestionamientos al endeudamiento del país con el FMI y al peso que las deudas tienen sobre las familias argentinas.
“¿Cuándo va a haber un presidente nuevamente en la Argentina que diga: ‘miren, está bien que los mercados existen, pero también existen las familias argentinas que merecen un poco de tranquilidad en sus vidas?’”, afirmó Máximo, quien volvió a cuestionar un modelo económico que, desde su perspectiva, beneficia a los sectores más concentrados.
El dirigente de La Cámpora también buscó marcar que el objetivo del peronismo no puede agotarse en derrotar electoralmente a Milei. “Si nosotros no prestamos atención a estas cosas y pensamos que se agota esto en que no sea más Milei presidente, habremos logrado que no sea Milei más presidente, pero tenemos que ver si habremos logrado un gobierno que vuelva a disputar y a defender los intereses de la gente. Esta discusión y estos debates son necesarios. Porque esto no se trata de agradar al poder económico, ni se trata de venderle espejitos colores a la gente diciendo que en un santiamén, en un borrón y cuenta nueva estos problemas se van a arreglar. Se requiere mucho coraje”, aseguró.
“No se trata de melancolía o de nostalgia de aquello que fue. El contexto donde Cristina debería desempeñarse, si el pueblo la acompañara es otro. Ella es una persona que sabe muy bien qué hacer y que tiene los ovarios bien puestos para tomar las decisiones que haya que tomar en el contexto actual para que la sociedad argentina recupere parte de la vida que supo tener”, añadió. Luego completó su planteo con una reivindicación del rol que debería asumir el próximo gobierno. “Es importante que el pueblo vuelva a tener una mujer, un hombre en la Casa Rosada que realmente defiende los porotos de la gente. Podrá ser más eficiente o no, podrán salirle mejor o no las cosas, pero la vocación de poner límites, de poner límites a los que nunca pierden, porque los que hoy ganan con Milei, también ganaron con Cristina, esta es la verdad, esto es lo cierto. Los que no ganan con Milei son los argentinos que se habían dado la capacidad de poder soñar otro país diferente y otra vida diferente”, finalizó.
La expresidenta, mientras tanto, espera novedades sobre la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Sus abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego ofrecerán una conferencia de prensa para explicar los detalles de la presentación y, dentro del kirchnerismo, existe una expectativa política mucho más amplia. La Cámpora espera que la ONU avance con una resolución que pueda ser utilizada como respaldo para volver a instalar con fuerza la candidatura presidencial de Cristina. La expectativa interna es que una eventual definición del organismo internacional permita al kirchnerismo recuperar iniciativa, agitar nuevamente la posibilidad de que la expresidenta sea candidata en 2027 y colocar esa discusión en el centro del debate peronista. La interna, de esa manera, también queda atada a una definición que excede las fronteras argentinas.
Mientras Kicillof mira hacia afuera, Massa recompone su estructura y el kirchnerismo preserva a Cristina como referencia, los intendentes también decidieron que no quieren quedar atrapados en una pelea de dos. La Liga de Intendentes Peronistas continúa con sus reuniones y busca posicionarse como la cuarta pata del peronismo bonaerense, con la intención de sentarse en la mesa donde se definan las decisiones centrales del espacio. El último encuentro tuvo como anfitrión a Nicolás Mantegazza en el Museo Quinta 17 de Octubre de San Vicente y contó con la presencia de Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. Participaron Esteban Sanzio, de Baradero; Marisa Fassi, de Cañuelas; Juan Pablo García, de Dolores; Gastón Granados, de Ezeiza; Juan de Jesús, de La Costa; Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Gustavo Menéndez, de Merlo; Mariel Fernández, de Moreno; Federico Achával, de Pilar; y el propio Mantegazza.
La Liga ya mantuvo un encuentro con Kicillof en La Plata y después visitó a José Mayans, Wado de Pedro y Juliana Di Tulio cuando en el Congreso se rechazaron las modificaciones a la Ley de Tierras. Más tarde, se reunieron con Máximo Kirchner y también con Sergio Massa, en una ronda de conversaciones que tuvo un denominador común en el reclamo de unidad, aunque también incluyó posiciones concretas sobre el sistema electoral y la forma en que deben tomarse las decisiones dentro del peronismo.
En el peronismo todos aceleran, se preparan y hablan de unidad, pero las diferencias siguen intactas y las definiciones permanecen pendientes. Kicillof busca convertir su liderazgo bonaerense en una plataforma nacional, Massa vuelve a ocupar territorio sin revelar todavía hasta dónde pretende llegar, La Cámpora mantiene a Cristina como carta principal y espera que la ONU le entregue un nuevo argumento para sostenerla, mientras la Liga de Intendentes intenta convertirse en árbitro o, al menos, en un jugador imposible de ignorar.
El problema es que tanta construcción simultánea todavía no encontró una conducción capaz de ordenar el tablero. La PASO puede funcionar como válvula de escape para una interna que difícilmente desaparezca, pero hasta que llegue el momento de las candidaturas cada sector seguirá con su propio juego. Y cuanto más avance esa carrera sin reglas compartidas, mayor será el riesgo de que la unidad quede reducida a una consigna que todos reivindican en público mientras preparan, puertas adentro, la pelea que nadie quiere dar por perdida.